Ultime Notizie Roma del 16-11-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel giorno del debutto delle nuove zone rosse in campagna in Toscana e arancio in friuli-venezia Giulia emilia-romagna e Marche anche l’Abruzzo potrebbe scivolare verso il down il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio gli assessori oggi incontrano le parti sociali sindacati le categorie produttive lanci per illustrare la situazione è conclusa la fase di governo nel corso della giornata verrà predisposta l’ordinanza che sarà condivisa con il governo il comitato tecnico e scientifico si apprende all’unanimità le nuove misure restrittive solo sul tema della scuola non c’è stata convergenza totale nel giorno del debutto delle nuove zone rosse campagna in Toscana e arancia in friuli-venezia Giulia emilia-romagna e Marche scontro totale tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca il governo non è tollerabile che un ministro si mette a fare sciacallaggio contro un uomo che parla chiaro Di Maio ha scandito De Lucacollegato a Che tempo che fa da Fabio Fazio ha detto cosa ignobile il Presidente del Consiglio Conte deve intervenire però le durissime governatore le riservate anche al sindaco di Napoli Luigi De magistris che abbiamo visto di Napoli Sono di una città fuori controllo la regione Campania ha lavorato mentre ci sono nullità che pensano di farsi la pubblicità attaccando sono 33979 i nuovi contagi da coronavirus in Italia a fronte di 195275 tamponi effettuati con un tasso di positività che dunque torna a salire al 17,4% lui Indicami i dati del Ministero della Salute il totale dei positivi dall’inizio della pandemia ammonta ora a un milione 178529 il contagi sono in calo rispetto alle precedenti quattro ore quando erano stati 37 mila 255 manovra la nuova bozza prevede 400 milioni per l’acquisto di vaccini e cure anti covid si istituisce una profMinistero della Salute la bozza giornata prevede anche i contratti a tempo senza causali fino a marzo misure per campione d’Italia e fondi per l’agricoltura spuntano l’istituto luce Spa e 378 a oggi nuovo Consiglio dei Ministri e torniamo andiamo all’estero Torniamo a parlare di covid il bilancio dei morti provocati dal coronavirus nel Regno Unito superato qua da 52 lei quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University secondo l’università americana dall’inizio della famiglia dei cessi sono 50 2026 su un totale di €1372880 ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa