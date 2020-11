Ultime Notizie Roma del 16-11-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la curva dei contagi stabilizzante ancora presto per dirlo ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato così ministro della Salute Roberto Speranza sulla Stampa avvertendo che i prossimi 7 10 giorni saranno decisivi per le vaccinazioni di massa però si dovrà aspettare il secondo semestre del 2021 al via da ieri tra le polemiche le nuove zone rosse in campagna toscana e arancioni in emilia-romagna friuli-venezia Giulia e Marche La Basilicata chiude tutte le scuole fino al 2 dicembre l’Abruzzo versi lockdown la manovra approvata quasi un mese fa Salvo intese dovrebbe tornare sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi una nuova richiesta di spostamento da decidere con un consiglio dei ministri già la prossima settimana e poi un nuovo decreto legge spostamento con misure più ampi per continuare ad affrontare l’emergenza dei soli Ristori te e questo l’orientamento che sarebbe messo nel governo sono 33979via coronavirus individuati ieri in Italia secondo i dati del Ministero della Salute le vittime sono 546 salgono così a 45229 i morti di coronavirus nel nostro paese la virologa Cristina cassetti stretta collaboratrice di Anthony Fauci considera probabile che due acini potrebbero essere pronti negli Stati Uniti entro dicembre lo non chiede al governo italiano di revocare la decisione di costruire 1256 nuovi alloggi a chi va thanatos quartiere ebraico di Gerusalemme oltre alla linea verde del 1967 denunciando che la costruzione di insediamenti illegali in base alla legge internazionale se fossero costruiti spiega il coordinatore delle Nazioni Unite per il processo di pace Nico Life Consoli darebbe ancora di più l’anello di insediamenti tra Gerusalemme e Betlemme nella cisgiordania occupata e questo danneggerebbe le prospettive per un futuro stato per le contigue raggiungimento di una soluzione negoziata visitati basata sulle linee del 1967 con Gerusalemme capitale di entrambi gli stati il premier Giuseppe Conte interviene all’ultima giornata degli Statidel MoVimento 5 Stelle La coerenza è un grande valore Ma quando governi Devi valutare la complessità e bisogna avere anche il coraggio di cambiare idea quando ti accorgi che queste sono migliori di quelle che avevamo dice Conte Luigi Di Maio ribadisce che la regola dei due mandati e sacrosanta mentre Alessandro Di Battista avverte mi rimetto in gioco sia al Comitato di garanzia per le regole e le nomine la campagna presidenziale di Trump e ritira una dei ricorsi legali contro le lezioni di Joe biden presentato in Pennsylvania la causa riguardava 628479 voti postali che sarebbero stati scrutinati secondi repubblicani senza la presenza di ripartito resta in piedi invece ricorso Su presunti favori di alcune con te nei confronti di voti postali stiamo parlando di con te e che avrebbero presentato irregolarità come la mancanza di Cuppone indicazioni sulla busta di quali si sarebbe chiuso un occhio Trump Twitta comunque che lui andrà avanti con le grandi cause che mostrano l’incostituzionalità delle elezioni 2020 voltiamo pagina l’economia giapponese cresce del cinque pernel periodo da luglio a settembre oltre le Stime degli analisti dopo Una contrazione del 7 9% nei tre mesi precedenti quando il paese era alle prese con l’emergenza sanitaria causata dal covid su base annua è l’incremento del 21 e 4 della maggiore espansione degli ultimi 40 anni la Cina firmano accordo di libero scambio con 14 paesi dell’Asia Pacifico La navicella crew Dragon della spacex elon musk e con a bordo quattro Astronauti è stata lanciata la Kate Canaveral verso la stazione spaziale internazionale è la prima missione operativa della NASA dopo lo storico lancio di prova dello scorso maggio che portò altri due Cosmonauti 9 anni dopo lo space shuttle Joe biden fatto su Twitter le congratulazioni malata ea Space ICS ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa