Ultime Notizie Roma del 16-11-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio io resto molto niente ma i nostri esperti del comitato tecnico scientifico ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando È ancora presto per dirlo aspettiamo altri dati ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure che abbiamo adottato vicino a dare qualche risultato così non colloquio con la stampa il ministro della Salute Roberto Speranza Se questo è vero spiega Si conferma la validità della strategia che abbiamo adottato che alla fine è molto chiara vogliamo governare la curva arrivare a lockdown totale Si conferma la necessità di non mollare adesso i prossimi 7 10 giorni saranno decisivi e ci diranno se la divisione del paese in tre zone meccanismo sostanzialmente automatico delle restrizioni regione per regione sta dando i frutti che tutti speriamo riguarda le terapie Intensive continua speranza Se guardiamo alla media mobile dell’ultima settimana ci siamo assestati intorno a quota 100 se ci stabilizziamo su questi livelli anche la settimana prossimaabbiamo fondate ragioni per ritenere che siamo arrivati al cosiddetto plateau che equivale paia un indice RT = 1 il nostro auspicio ha detto che nella settimana ancora successiva grazie alle ultime ordinanze sul mento della zona rossa l’indice possa scendere sotto uno Apri punti pazienti che escono saranno più di quelli che entrano nel sistema Turn essere perfettamente sostenibile ha detto Speranza nel giorno del debutto delle nuove zone rosse in campagna in Toscana e arancio in friuli-venezia Giulia emilia-romagna e Marche scontro totale tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca il governo non è tollerabile che un ministro si mette a fare sciacallaggio contro un uomo parla chiaro Di Maio ha scandito De Luca collegato a Che tempo che fa da Fabio Fazio ha detto cosa ignobile il Presidente del Consiglio Conte deve intervenire parole durissime governatore Lea riservate anche al sindaco di Napoli Luigi De magistris le immagini che abbiamo visto di Napoli Sono di una città fuori controllo la regione Campania ha lavorato mentre ci sono nullità che pensano di farsi pubblicità attaccando mi ha detto De Lucanegli Stati Uniti oltre 100.000 contagi in 24 ore in Gran Bretagna superati 52000 morti nel Regno Unito è stata inviata alla terza sperimentazione avanzata di un vaccino anti covid e secondo quanto riferisce la BBC il nuovo stato messo a punto da una società belga utilizza il virus del raffreddore comune dopo averlo modificato geneticamente in Germania la cancelliera Angela Merkel ha spiegato che numeri si stanno stabilizzando ma troppo lentamente non esclude nuove restrizioni cronaca ucciso con 11 coltellate un anziano di 73 anni Giovanni Salmeri a poi bruciato il cadavere in una discarica per rubargli la pensione di €650 l’efferato omicidio avvenuto a Milazzo nel luglio scorso una solo oggi i Carabinieri sono riusciti a ricostruire i particolari del delitto e arrestare il colpevole Ettore rossetto 56 anni accusato di omicidio premeditato e distruzione di cadavere a incastrarlo sono stati telecamere del sistema di videosorveglianza e cambiamo ancora argomento torniamo andiamo in Calabria Se davvero Gino Strada è disponibile a fare il commissario per la sanità in Calabria il presidente del consiglio è il miodella sanità possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio cotticelli zuccatelli firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada commissario per la sanità in Calabria accompagnarlo fisicamente a Catanzaro dargli tutti i poteri lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi la sanità calabrese è in condizioni che non si possono raccontare dare carta bianca Gino Strada non è la soluzione ma è un ottimo inizio di perché tra dell’uomo che non guarda in faccia nessuno guarda negli occhi tutti ma non guardo in faccia nessuno e per la Calabria c’è bisogno di una persona così scrive Renzi ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa