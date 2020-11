Ultime Notizie Roma del 16-11-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’azienda farmaceutica moderna Annuncia il suo vaccino efficace al 94,5% ora l’agenzia Europea del farmaco comincia l’iter per l’approvazione moderna annuncia la durata di conservazione più lunga per il suo candidato vaccino covid a temperature di refrigerazione ti prevede infatti che rimanga stabile a temperatura standard di rigenerazione tra i 2 ° 8 ° per 30 giorni rispetto alla precedente stima di 7 giorni io non ti Si prevedono condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di meno 20 gradi per sei mesi intanto l’agenzia Europea dei farmaci regolatori nazionali dei paesi europei hanno preparato un piano speciale per il monitoraggio della sicurezza dei vaccini anti covid che arriveranno nei prossimi settimane su Come raccogliere analizzare le informazioni che emergeranno una volta cheautorizzati le aziende dovranno presentare la porti il mensile sulla loro sicurezza andiamo in Veneto il governatore della Regione Luca Zaia in diretta Facebook ha presentato assieme al dottor Roberto Rigoli coordinatore delle 14 microbiologia della Regione la sperimentazione sui test fai da te che parte oggi su 5000 campioni in doppio con il tampone molecolare classico Luca Zaia che ha mostrato in diretta inseguendo su se stessi nuovo test diagnostico fai da te è molto semplice adesso me lo mostro ha detto il governatore giornalisti a prendere il kit con la saponetta La provetta con il reagente il tamponcino da inserire nelle fosse nasali con 5 piccoli movimenti del commissario all’emergenza trovi domenica Arcuri assicura in Germania a marzo c’erano 30000 posti di terapia intensiva se a volte di più che in Italia dove erano 5000 al Picco dell’epidemia abbiamo avuto circa 6mila pazienti in rianimazione 2000 di più del totale capienza delle parti oggi abbiamo circa 10000 posti di terapia intensiva arriveremo a 11300 a dicembre ci sono circa 3300 ricoverati in terapia intensiva quindi laconferma Arcuri su questi reparti al momento non c’è è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa