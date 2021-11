Ultime Notizie Roma del 16-11-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 16 novembre Buongiorno da Francesco Vitale 3 tanti covid del governo sui trasporti la nuova ordinanza dei Ministeri della salute della mobilità prevede controlli a terra sul Green Park nelle grandi stazioni stop al treno se un passeggero ha sintomi riconducibili al non ha più di 2 passeggeri sui taxi e se non familiari spiegavano usare le armi a compiere le cd contro le cariche istituzionali tra cui draghi la polizia Ha compiuto perquisizioni nei confronti di 17 i radicali del movimento non va in corso il Summit virtuale tra sigin Ping è Joe biden e dobbiamo evitare un conflitto tra Stati Uniti e Cina è stato l’appello rivolto dal presidente americano il leader cinese i nostri paesi dovrebbero rispettarsi a vicenda coesistere pacificamente cooperare per una situazione vantaggiosa per tutti ha detto da parte sua si Aggiungendo che la cena è pronta a lavorare con gli Stati Uniti per uno sviluppo positivo delle relazioni sino americanetorna alla normalità Per i bonus edilizi interrotto dopo le modifiche apportate dal decreto antifrode il canale dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative allo sconto in fattura e la cessione del credito è stato riattivato la maggioranza Cerca Intanto un bordo per arrivare una produzione rapida la manovra finanziaria oggi incontro governo sindacati sulle pensioni con draghi gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni contro la Bielorussia accusato di atti umani nei confronti dei migranti e fate i confini con la Polonia ieri l’estensione di quelle europee lukashenko minaccia ritorsioni duro intervento di Mattarella sulla crisi dei migranti è sconcertante quanto viene ai confini dell’Unione Europea ha detto allerta arancione prima il tempo oggi in Sardegna Gialla in altre 8 regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Calabria Campania Marche Molise Puglia Sicilia a Cagliari Restano chiuse scuole e università ieri nel potentino le forti piogge hanno causato una frana e sono state sgomberate alcune famiglie Castronuovo di Sant’Andrea Sport incubo play-off mondiali a rischio per l’Italia gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 a Belfast contro L’Irlanda del Nord mentre la Svizzera battitohamburgerie passo direttamente a Qatar 2022 per noi a marzo gli spareggi passeranno solo tre nazionali su 12 con Italia il Portogallo Svezia la Scozia la Russia la Polonia la macedonia del Nord Oggi verdetti tra Landia Ucraina Gallese Repubblica Ceca Olanda Turchia e Norvegia ed è tutto per il momento buon proseguimento di ascolto

