Ultime Notizie Roma del 16-11-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio duro monito del presidente cinese sia al suo collega americano biden susseguono durante loro Summit virtuale appoggiare d’indipendenza dell’isola che Pechino considera separatista e giocare col fuoco ci si brucia Se le forze separatiste dovessero sfondare la linea rossa dovremmo adottare misure decisive avverte Sì ma biden ribadisce che gli Stati Uniti si oppongono fortemente ogni sforzo unilaterale per cambiare lo status quo a cena da Hong Kong è in Tibet il vertice durato per ora è stato definito ampio approfondito schietto costruttive concreto e produttivo da Pechino un blitz della polizia in corso in diverse regioni incontro presunti appartenenti alla cosca molesta famiglia di andrangheta oltre 100 le misure cautelari ottenute dalla procura Antimafia di Milano Firenze Reggio Calabria al centro dell’indagine la cosca della piana di Gioia Tauro e le sue ramificazioni Lombardia e Toscana Ma anche all’estero I reati contestatia vario titolo associazione mafiosa concorso esterno in associazione mafiosa estorsione e detenzione e porto illegale di armi auto riciclaggio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga produzione tattiche cessione di sostanze stupefacenti usura bancarotta fraudolenta e frode fiscale corruzione scatta la nuova stretta sui trasporti è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entra subito in vigore l’ordinanza contenente il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid nel settore trasporti adottata dai ministri della salute e delle Infrastrutture tra le disposizioni principali la possibilità per taxi NCC di portare solo sue passeggeri il controllo del Green Park varchi elettronici nelle grandi stazioni la possibilità di fermare i treni da bordeaux ci sono persone con sintomi covid sembra ridimensionarsi l’azione di uno sbandato solite di origine araba ma senza legami con il terrorismo internazionale Anzi a parte Tenente psicolabile la vicenda dell’attentato compiuto domenica viver pure un uomo in un Giordano rifugiatoproblemi da tempo nel Regno Unito ha fatto esplodere un ordigno che aveva con sé all’interno di un taxi perdendo la vita lui sole prendo il coraggioso tassista David Perry in modo non grave l’antiterrorismo britannica confermato lascio senza alcuna causa dei 4 giovani tra 20 29 anni le fermate inizialmente come potenziali fiancheggiatori i risultati della Coop 26 sono ancora più Vaghi del solito sono riusciti ad annacquare il bla bla bla Questa è una conquista l’ho detto Greta Tumblr che la BBC Ha pochi giorni dalla conclusione del Summit Inn Glasgow sul clima purtroppo è finita con mi aspettavo ci sono tanti piccoli passi in avanti ma il documento può essere interpretato in tanti modi e molto molto vago ha sottolineato l’attivista svedese allerta arancione per il maltempo oggi in Sardegna Gialla in altre 8 regioni d’Italia per lo sport incubo play-off al rischio per l’Italia gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 a Belfast contro L’Irlanda del Nord ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa