Ultime Notizie Roma del 16-11-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con le notizie l’informazione che arriva dall’Italia e dal mondo in primo piano l’inflazione l’Istat rivede i prezzi al rialzo con una nuova percentuale nel mese di ottobre comunica l’istituto di statistica sistema che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registra momento dello 0 7% su base mensile del 3% su base annua La stima preliminare era del 2,9% in più incidente diplomatico da guerra fredda dopo un test missilistico Russo la NASA l’agenzia spaziale statunitense ha espresso indignazione per l’operazione che ha provocato una nuvola di detriti mettendo a rischio la stazione spaziale internazionale l’incolumità dei suoi astronautisono oltre 100 le misure cautelari eseguite dalla polizia in diverse regioni italiane in contro presunti appartenenti alla cosca Mole una delle storiche famiglie di ndrangheta richiesta è stata seguita da tre procure distrettuali Antimafia di Firenze e Reggio Calabria s’è chiuso il primo tramite faccia faccia seppur virtuale tra il presidente cinese Xin Jin Ping è il presidente americano Joe biden e che oggi si sono parlate la prima volta in videoconferenza il Summit diviso in due parti separate da una breve pausa si è chiusa alle 12:24 ora di Pechino 17:24 in Italia non certo Nel mittente televisiva statale cinese China Central Television La prima parte è durata quasi due ore la seconda parte iniziata poco dopo le 11 del mattino secondo il fuso orario cinese è durata poco più di un’ora Mattarella Confesercenti bene La ripresa ma criticità nel lavoro particolarmente colpito il presidente della repubblica e non messaggia l’assemblea annuale si congratula con le imprese italiane che hanno resistito alla crisi e parla di PNR che Può risultare sviluppo più Apple e ci fermiamo qui buonVi ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa