Ultime Notizie Roma del 16-11-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara ancora l’emergenza covid Enea primo piano il ministro della Salute Roberto Speranza interviene al convegno l’Italia l’Europa e commenta sul covid a te la sfida e non Dobbiamo abbassare l’attenzione che stamattina siamo al 86 79% con la prima dote oltre il 84% di vaccinati con due dosi Chiama 3 milioni 120 mila persone che hanno avuto il richiamo ieri aggiunge il ministro ci sono state oltre 18 mila prima e dosi dobbiamo insistere far salire questo dato più tratta di persone che arrivano tardi a vaccinarsi che si convincono a farlo dopo aver nutrito dei dubbi ma il contributo di ciascuno è importantissimo lo scudo è un po’ più forte degli ultimi giorni concludi Abbiamo fatto circa 130mila richiami al giorno e lampadina continua a mietere vittime nel mondo il nostro continente è tornato ad essere il focolaio principale della classifica delle 11 Nazioni nelle quali nell’ultimo mese sono stati registrati in termini assoluti il maggior numero di contagiStati Uniti India Brasile e però non numero di abitanti immensamente più alto a guidare la risalita dei contagi in Europa e la Gran Bretagna dove negli ultimi 28 giorni sono state intercettate 1100000 positività Ma dov’è la copertura vaccinale nel medesimo arco di tempo che ha contato numero di decessi Certamente drammatico Ma che senso ha l’entrata in scena del Piero sarebbe stato di gran lunga più pesante in Francia per gli alunni delle scuole elementari torna l’obbligo di indossare la mascherina la Germania fa segnare un record negativo secondo gli ultimi dati diffusi che stamattina nell’ultima settimana era porto di nuovo i casi su 100.000 persone e fa segnare quota 303 per la prima volta al di sopra dei 300 dall’inizio di pandemia come meglio in Ucraina con 613000 contagi in meno di un mese 17151 morti la circolazione del coronavirus è particolarmente Attiva anche in Slovenia Croazia Austria Slovacchia e Repubblica Ceca che registrano tra i 1000 e i 1500 contatti per milioni di abitanti al giorno anche i ricoveri in terapia intensiva e la modalità stanno aumentando in modo allarmante la Bulgaria dove solo il 20% degli abitanti ha ricevuto due lezioni di vaccinorecord di 24 Parti per milione di abitanti al giorno mentre la Romania 30% di vaccinati non piangere 17 per milione ogni giorno L’economia in chiusura l’Istat rivede al rialzo le Stime di inflazione nel mese di ottobre comuni istituto di statistica si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività allo zoo dei tabacchi registri un aumento dello 0,7% su base mensile è del 3 % su base annua La stima preliminare era più 2,3% ulteriore accelerazione dell’inflazione in larga parte dovuta anche in ottobre ai prezzi dei beni energetici e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione

