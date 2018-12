Ultime Notizie Roma del 16-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio Speriamo che la politica torna a salire la tensione tra i due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di Maio al centro dello scontro ci sono la manovra gli eventuali passi indietro da fare su pensioni e reddito di cittadinanza Per trovare altri 5 miliardi di euro necessario evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea ma c’è anche il nodo è quotata la lega non ne vuole sapere di fronte a cancellarla con un emendamento sacrificando Se necessario anche gli incentivi Green in favore dei veicoli meno inquinanti promossi del MoVimento 5 Stelle si proverà a superare lo stallo con un nuovo vertice stasera a Palazzo Chigi a cui parteciperanno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Di Maio Salvini ministro del tesoro Giovanni Tria il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e i sottosegretari che in Parlamento seguono la legge di bilancio Massimo Garavaglia e Laura CastelliCambiamo argomento due giovani di 18 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto Nella notte tra sabato e domenica sulla strada statale 19 e3 Eboli Battipaglia in provincia di Salerno due dei tre veicoli coinvolti Nello scontro sono andati completamente distrutti è stata riportata in superficie la speleologa di 42 anni rimasta ferita sabato pomeriggio dentro l’abisso del vento La Grotta nel territorio di snello Palermo alle 15:00 di Cozzo Baratelli a 100 metri di profondità la donna dicono i soccorritori sta bene i soccorritori hanno lavorato tutta la notte in un ambiente angusto con strettoie Pozzi e con una temperatura inferiore ai 10 gradi e un’umidità oltre il 80% un accordo raggiunto apatica oltre le due settimane canoniche scadute venerdì e che appare poco ambizioso quell’ora tutta la conferenza ONU sul clima a katovice in Polonia dai quasi 200 paesi che avevo firmato l’accordo di Parigi nel 2015 con i recenti moniti degli scienziati se l’urgenza di agire per aggiornare il riscaldamento globaleperché avvertono ci rimane una dozzina di anni prima che si verifichino eventi naturali estremi non è stato facile mettere d’accordo tutti i paesi da quelli produttori di petrolio a quelli meno sviluppati più vulnerabili così la risposta non sembra ancora all’altezza della sfida Ed ora andiamo al cinema con le il regista Raffaello sasson questa settimana sono andato a vedere Bohemian Rhapsody film che racconta i primi 15 anni del gruppo rock dei Queen dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto live AID 1985 e interpretato da uno straordinario rami malek una produzione lunga ben 8 anni fino a quando il regista Bagheria Singer giovedì Superman x-men non è entrato nel progetto e ha fatto di scrivere la sceneggiatura Anthony mccarten che ha deciso di incentrare tutta la storia sulla figura carismatica del frontman dei Queen Freddie Mercury è un film biografico ma anche drammatico nel descrivere le tensioni tra lui e tattiche lo scioglimento della bandscoperta di avere l’Hiv un film ovviamente che gode di una colonna sonora superlativa un film che sta piacendo tantissimo che sta incassando tantissimo anche qui in Italia con un rami malek in odore di Oscar e tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa