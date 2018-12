Ultime Notizie Roma del 16-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale agroman ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo incontro stasera per superare i nodi legati alla manovra l’appuntamento è a Palazzo Chigi tra Conte Di Maio Salvini tra carrozzeria Garavaglia Castelli anche l’ecobonus diventato un argomento di visivo tra lega e Movimento 5 Stelle oltre provvedimenti bandiera su pensioni il reddito via libera alle regole per applicare l’accordo di Parigi sul clima dopo due settimane di negoziati quasi 200 paesi hanno faticosamente raggiunto l’accordo alla conferenza hanno beccato vicine Polonia che Greenpeace lamenta la mancanza di impegni determinanti sul gas serra i governi accelerino riportate in superficie la speleologa di 42 anni rimasta ferita ieri pomeriggio dentro l’abisso del vento a 100 m di profondità nel territorio delle Madonie nel palermitano la donna dicono i soccorritori sta bene i soccorsi durato tutta la notte tra strettoie Pozzi e con una temperatura Inferiorei gradi e un tasso di umidità superiore al 80% domani l’autopsia sulla salma di Antonio megalizzi le giornalista Trentino vittima dell’attentato a Strasburgo poi atteso il nulla osta per il rimpatrio non ancora fissata la data dei funerali si terranno nel Duomo di Trento a Parigi tensione fragile gialli la pulizia tre ragazze vestite da Marianne e a seno nudo davanti alla polizia 2 morti in incidenti legati i blocchi stradali Porta noto le vittime dall’inizio delle manifestazioni cronaca due ragazzi di 17 18 anni sono morti in un incidente stradale sulla statale 19 tra Eboli e Battipaglia Salerno coinvolti tre veicoli dq2 completamente distrutti i giovani morti erano di Eboli nessuno degli altri tre ragazzi rimasti feriti in gravi condizioni la Polizia Stradale Indaga sulla dinamica i corpi sono stati trasportati l’obitorio dell’ospedale di Eboli perché certamente ti medico legali Genova avrà il Natale 2019 lo dice il sindaco commissario alla ricostruzione del viadotto Morandi Bucci domani udienza con i tecnici della procura hypevedi parte che potrebbero sbloccare la situazione abbiamo le macchine pronte per lavorare il cantiere per la demolizione del Morandi ha perso dice bugia occuparsene sarà la ditta fagioli e con l’azienda fratelli omini si occupa della rimozione della Costa Concordia è allerta gelo in tutta Italia con il crollo delle temperature al Centro Sud mentre al nord e attesa neve a partire da oggi dal Piemonte fino Veneto ed Emilia Romagna la protezione civile ha messo un avviso di condizioni meteo avverse in allerta i piani neve gelo di Ferrovie dello Stato voltiamo pagina Marcello Fonte ricevuto il premio come miglior attore alla 31esima edizione degli European film Awards che si è tenuta a Siviglia per la sua interpretazione in dogman di Matteo Garrone aveva già vinto a maggio la palma d’oro come miglior attore Festival di Cannes 2018 ed è tutto buon proseguimento di ascolto chi linea alla regia

