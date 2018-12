Ultime Notizie Roma del 16-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un pullman da Genova a casella. almeno 13 italiani Ha sbandato sull’autostrada e si è schiantato contro un muro presso Zurigo Svizzera una donna è morta e una quarantina di persone sono rimaste ferite è accaduto questa notte appartenenti ad una filiale era diretta a Dusseldorf in Germania identità della vittima non è stata ancora resa nota le cause per il momento sconosciute ma questa mattina presso ha nevicato in diverse regioni a nord delle Alpi solidarietà alle persone coinvolte in contatto con le autorità e partner locale che si paga per risalire ad un gruppo di ragazzi Incappucciati probabilmente tifosi laziali che nella notte tra giovedì e venerdì dopo la partita della Lazio di Europa League ha aggredito con Massi un tifoso tedesco a Trastevere insultate aggredite i carabinieri intervenuti in tuo soccorso lanciando bottiglie in un video diventato virale si vede un militare insultato bersagliato da lancio di bottiglie il carabiniere impugna la pistola Manu spara rimane lìmente ferita la testa attività fatto il giro dei social fa gli encomi da parte degli utenti nei confronti del militare Per domenica non c’è un emergenza rifiuti a Roma ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe essere la risoluzione l’assicurazione del ministro dell’ambiente costa ho sentito sia il sindaco raggi che il presidente Zingaretti ha detto a Napoli in entrambi infatti mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito tanto che si sta discutendo materialmente come collocare rifiuti fino a quando non si troverà una soluzione migliore per il picco di Natale mi pare di aver capito che questa soluzione ci sia già le parole del ministro cotta in chiusura lo sport mondiali di nuoto in vasca corta si concludono per Italia con il bronzo della 4% mista donne per la Pellegrini quella di oggi è la cinquantesima medaglia internazionale della carriera l’ultima giornata di gara dei mondiali di nuoto in vasca corta en supporta l’Italia la medaglia d’argento di Gregorio Paltrinieri nella gara dei 1500 stile libero lutto intanto nel calcio italiano è morto Felice Pulici portiere del primo scudetto della Lazio aveva 73 anni era l’ultima notizia Grazie per averci seguito alle news tornano alla prossimadizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa