Ultime Notizie Roma del 16-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Queste sono le ore più importanti che si stanno vivendo da 4 marzo a questa parte il momento di essere compatti non c’è della strumentalizzazione provocazioni così Di Maio sul blog delle stelle a proposito della trattativa con Bruxelles sulla manovra pure chiave anche secondo Matteo Salvini saranno la cartina di tornasole che permetterà di scoprire sia brutta il cell voglia di costruire a ferma il vicepremier e si rispetto all’Italia o se invece prevale giudizio verso un governo del imprevisto Comunque non caliamo le braghe concludi Salvini stasera a Palazzo Chigi un nuovo vertice sui nodi della legge di bilancio secondo uno studio dei ricercatori di bankitalia riduzione reddito da lavoro richiesta continuano a Rifiutarsi dai genitori con una tendenza tornato in aumento negli ultimi anni che porta il nostro paese tra quelli con meno mobilità fra generazioni le condizioni di partenza restano così decisivacaldamente preponderanti per lo status Specie se si considerano poi anche tutti gli altri fattori ambientali come quartieri di provenienza scuole frequentate amicizie familiari i riscontri a Bruxelles e nel quartiere delle istituzioni europee tra i partecipanti di due distinte manifestazioni una prova è una contro I migranti in piazza almeno 5000 persone che protestano contro il patrono sui migranti un altro corteo con un migliaio di persone che manifestano contro la xenofobia e razzismo punito anche un gruppo di Gila gialli la polizia carica manifestanti il papà apprezza la firma del Global Compact e chiede alla comunità internazionale solidarietà per I migranti la cronaca della 328 danneggiato La notte scorsa delle rivestimento interno del muro di cinta del parco di Villa Mercede nel quartiere San Lorenzo a Roma paura per il forte boato provocato dal cedimento di circa 20 m di muro in una zona molto frequentata della Movida non risultano feriti il piccolo parco comunale molto frequentata risale agli inizi del 900 A2 interno ospita anche una biblioteca è tutto per il momento le news attorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa