Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio arrivato ieri sera dopo un consiglio dei ministri durato 90 minuti il decreto legge per salvare la Banca Popolare di Bari misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca d’investimento questo il titolo che assicuro il salvataggio l’istituto di credito Ma parla di realizzazione di un sostegno al sistema del sud Italia e così si interviene disponendo un aumento di capitale che consentirà la Mediocredito centrale insieme a fondo interbancario di tutela dei depositi ed altri eventuali investitori di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari tutelando i risparmiatori le famiglie e le imprese supportateBanca Popolare tuteleremo risparmiatori e non concedere mo nulla e responsabili di questa situazione critica mi chiamo Anzi azioni di responsabilità a loro carico ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la manifestazione di piazza di sabato ieri l’incontro tra i promotori di tutte le manifestazioni del movimento delle sardine in giro per l’Italia tornare prima possibile nelle piazze questo L’obiettivo della riunione di ieri in cui si sono conosciuti l’ho detto Mattia Santori uno dei leader del movimento che vuole restare non può continuare a presentare un’alternativa la bestia del sovranismo e alle facili promesse del pensiero semplice così e sardine sintetizzano su un post su Facebook i contenuti della loro riunione Nazionale a Roma durata 4 ore circa lo sporco in chiusura calcio è Serie A ieri sera il pareggio per 11 tra Fiorentina e Inter che consente alla Juveuscita vincente per 3 a 1 contro l’Udinese riacciuffare la squadra di Antonio Conte in testa la classifica verso condivisa pari punti nelle altre partite di ieri tra Verona e Torino 00 tra Milan e Sassuolo Il Bologna ha battuto l’Atalanta 2 a 1 La Roma ha vinto in rimonta sulla Spal 3 a 1 stasera alle 20:45 Cagliari conclude la sedicesima giornata è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa