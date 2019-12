Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ok al salvataggio della Banca Popolare di Bari ieri sera delibera arrivato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito a Palazzo Chigi è durato circa 90 un salvataggio che però prende una strada differente misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento questo il titolo dell’intervento del Consiglio dei Ministri intenzionato quindi a esplicitare un sostegno diretto dal sud Italia in base al Decreto si procederà con un aumento di capitale che consentirà a Mediocredito centrale insieme al fondo interbancario di tutela dei depositi e ad altri eventuali investitori di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari così faSì tutte le il risparmio dei cittadini delle famiglie delle imprese in b&b Ad ogni modo tuteleremo i risparmiatori e non concedere mo nulla ai responsabili di quella situazione critica auspichiamo Anzi azioni di responsabilità a loro carico ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il fallimento della Coop 25 ultima fumata nera ieri da Madrid nonostante l’estensione dei tempi della Coop si è chiusa senza un’intesa sulla articolo 6 della accordo di Parigi sulla regolazione globale del mercato di carbonio unico punto positivo l’obbligo per i paesi ricchi di indicare di quanto aumenteranno gli impegni per tagliare i gas serra sembra che la Coop 25 dimagrita stia fallendo la scienza e Chiara sala si sta ignorando abbiamo solo a prendere iniziato ha detto l’attivista Greta thunberg sugli esiti dellamondiale dell’ONU sui cambiamenti climatici delusione anche di molti paesi per Greenpeace e l’esito è completamente inaccettabile se dovrebbe parlare a Bonn nelle giugno del 2020 sulla terremoto nelle Filippine 6.8 gradi della scala Richter questa la magnitudo registrata quattro le vittime accertate per il crollo di una palazzina di tre piani nella cittadina Costiera di padada a circa 72 km da davao city e il Sisma è stato localizzato a 5 chilometri a sud-est di magsaysay nella provincia di davao del Sur alla prima forte scossa ne sono seguite una decina tute di magnitudo compreso tra 4.75 7 gradi della scala Richter lo sport in chiusura calcio Serie A stasera cagliari-lazio chiudere alla sedicesima giornata di campionato ieri sera l’Inter ha pareggiato in trasferta a 1 sul campo della Fiorentina 3 a 1 della Roma sulla Spal 3 a 1della Juventus sull’udinese che riacciuffa la testa della classifica anche se condividendola con la squadra di Antonio Conte 21 del Bologna sull’atalanta 003 Milan Sassuolo 3 a 3 tra Verona e Torino è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa