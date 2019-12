Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con formazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno quella politica nel primo piano manovra saltano le norme su cannabis Light Tobin Tax mercato tutelato e scontro in aula dichiarate inammissibili in Senato polemica 5 Stelle contro la presidente casellati parlando nello specifico della cannabis Light due esponenti del Movimento hanno chiesto alla presidente vivo che la scelta non sia stata frutto della pressione della sua parte politica casellati a Licata spiegando che è stata una decisione meramente tecnica aggiungendo se ritenete questa misura è importante per la maggioranza Fatevi un disegno di legge per il debito delle amministrazioni pubbliche aumentato di 7,5 miliardi rispetto al mese precedente risultando pari a 2446,8 miliardi e quanto emerge dalla pubblicazione Finanzafabbisogno è debito della banca d’Italia momento ti legge nella nota è dovuto all’incremento delle disponibilità Liquide del tesoro 9,8 miliardi a 55,5 miliardi più che non penso l’avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche 0,7 miliardi la cronaca dei Carabinieri imputati al processo sui depistaggi per la morte del detenuto Stefano Cucchi hanno annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nei confronti di altri due loro colleghi come imputati per il reato di falso ideologico si tratta di Colombo Labriola e Francesco di Sano che intendono costituirsi parte civile nei confronti di Francesco cavallo e Luciano Soligo entrambi Tenente Colonnello e loro superiori in grado Dai quali secondi legale avrebbero ricevuto disposizioni di modifica di alcuni atti l’ordine spuntato Duck insistendo sulla modifica sapeva qualcosa di più costringendo gli altri ad eseguirla ha detto uno dei loro legali In aula aggiungendo hanno subito un danno di immagine come è successo per gli agenti della polizia penitenziaria ultime notizie in chiusura sono almeno due le scosse diintorno alle 9 questa mattina nel beneventano ti hanno fatto scendere la gente in strada per l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si stima che il movimento tellurico possa avere avuto una magnitudo dai tu vai punto sei ancora più forte la seconda scossa stimata tra i 2.23.7 è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa