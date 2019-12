Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio 90 minuti di consiglio dei ministri ieri sera Palazzo Chigi per salvare la Banca Popolare di Bari misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento questo titolo del decreto per il salvataggio dell’Istituto di credito che cosa prevede un aumento di capitale con il quale Mediocredito centrale fondo interbancario di tutela dei depositi ed altri investitori potranno partecipare al rilancio della banca rifacendo Si conferma la determinazione del governo a tutelare risparmi di cittadini e famiglie positiva l’approvazione del decreto ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtierial fianco del risparmiatore dei dipendenti della Banca Popolare di Bari tuteleremo il risparmiatore non concedere mo nulla è responsabile di quella situazione critica ospitiamo anzi di responsabilità a loro carico ha detto il premier Giuseppe Conte fumata nera al per la Coop 25 di Madrid che nonostante i giorni in più per individuare un accordo se è conclusa senza nessuno Intesa sull’articolo 6 dell’accordo di Parigi sulla regolazione globale del Mercato del carbonio unico punto positivo l’obbligo per i paesi ricchi di indicare di quanto aumenteranno gli impegni per tagliare i gas serra sembra che la coppa 25 di Madrid stia fallendo la scienza e Chiara ma la si sta ignorando abbiamo solo appena iniziato è il commento di Greta thunberg sugli esiti della conferenza mondiale dell’ONU sui cambiamenti climatici delusione anche dei molti paesi per Greenpeace l’esito è completamente inaccettabile Se ne dovrebbe parlareNel giugno del prossimo anno delle terremoto nelle Filippine le vittime sono quattro quelle finora accertate tra loro un bimbo di 6 anni morto gradi della scala Richter ha colpito il sud del paese localizzato a 5 chilometri a sud-est di magsaysay nella provincia di davao del Sur prima forte scossa ne sono seguite altre 10 tutte di magnitudo compresa tra 4.7 e 5.7 lo sport in chiusura calcio è Serie A ieri sera il pareggio dell’Inter per 1 a 1 contro la Fiorentina consente alla Juventus di ieri prendere anche se a pari punti la testa della classifica condivido proprio con la squadra di Antonio Conte e le altre partite La Roma ha battuto la Spal 3 a 1 La Juve ha vinto 3 a 1 contro l’Udinese Bologna ha battuto l’Atalanta 2100 310033 tra Verona e Torino questa sera alle 20:45 cagliari-lazio conclude la sedicesima giornata è tutto dalla redazione buona giornata

