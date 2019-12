Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero e diminuiscono invece gli immigrati dall’Africa arriveranno sono i dati dell’istat nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono 157000 di queste quasi tre su quattro riguarda meno immigrati italiani 117000 più 1,9% le iscrizioni anagrafiche da lettere sono circa 332 mila per la prima volta in calo rispetto all’anno precedente meno 3,2 % dopo i costanti incrementi registrati tra il 2014 e il 2017 sono dunque 816000 gli italiani che si sono trasferiti all’estero negli ultimi dieci anni oltre 73% a 25 anni e più di questi quasi 3 su 4 hanno un livello di istruzione medio alto il cane invece degli immigrati in Italia provenienti dal continente africano nel 2018 e paghi almeno 17% naturaleAnastasia ha detto a Luca Tutto a posto Luca non ha detto nulla Manuelito quella testa Io non ho chiesto nulla e quanto ha raccontato Domenico Costanzo Marino murazio l’amico di Luca sacchi sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del giovane il verbale dell’audizione è stato depositato dalla Procura di Roma nell’ambito dell’udienza Davanti al Tribunale del riesame ha raccontato quanto avvenuto prima e dopo lo sparo con cui il 23 ottobre scorso Valerio Del Grosso uccise sacchi e Virginia raggi ha revocato l’incarico il disegnatore Mario Improta si chiude così la bufera che ha coinvolto una vignetta di Marione che ritrae in Unione Europea come il lager di Auschwitz in Italia come un piccolo deportato che fu già pieno il caso era stato sollevato dal PD che stamattina era arrivata la risposta è la Svizzera Memorial il profilo ufficiale di Twitter del museo del campo di concentramento che conta 784 mila follower sparsi in tutto il mondo è intervenuta anche la comunità ebraica di Roma a fare satira utilizzando Asus è un errore pericoloso non si può relativizzare la memoria per fini politici soprattuttoci si assume la responsabilità di produrre materiale per gli studenti scrive su Twitter e la presidente Ruth dureghello Spero che la collaborazione con il comune termini quanto prima è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa