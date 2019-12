Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il Senato vota la fiducia sulla manovra al maxiemendamento include le modifiche approvate dalla commissione bilancio tra le norme dichiarate inammissibili la presidente casellati in quella sulla cannabis e scoppia la bagarre in aula con gli attacchi del MoVimento 5 Stelle gli applausi della Lega la Ragioneria Generale dello Stato ha chiesto una settantina di correzioni al testo per il 2021 al governo da sterilizzare 20 miliardi di clausole tra IVA e accise che diventeranno circa 27 miliardi nel 2022 staccherà la spina al governo Ci mancherebbe sono qui per lavorare e dare una prospettiva migliore non per staccare la spina dice il presidente Giuseppe Conte Questa sera nuovo vertice sull’agenda di governo a cominciare dal dossier autonomia la nomina di Antonio Blandini da parte di bankitalia cometre commissari per la Popolare di Bari provoca forte irritazione nel Movimento 5 Stelle perché il professore in passato era stato indicato dalla stessa autorità come membro del comitato di sorveglianza del commissariamento di te e non può valutare con oggettività i problemi arrecati ai conti della bpd dalla fusione con Tercas e Palazzo cocker diffonde intanto undo stesso tutti i passi fatti dalla vigilanza in lettere richieste alla banca pugliese non si cerchino illusory Capri espiatori bankitalia è e resterà sempre un’istituzione a esclusivo servizio dello Stato dell’Unione e la facciamo un salto di qualità questo il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricordato Comunque come l’Unione Europea rappresenti un punto d’equilibrio e l’ancoraggio a valori che vendono al centro la dignità della persona garanzie di diritto certezze di tutela e anche che in questa fase storica l’Europa deve presidiare con fermezza le ragioni di un multilateralismo equo e solidale anche la nato aggiuntogaranzia di pace e libertà lo sport in chiusura calcio è Serie A questa sera cagliari-lazio chiude la sedicesima giornata di campionato intanto sorteggio per gli ottavi Champions League benevolo per la Juventus amaro per il Napoli i bianconeri affronteranno i francesi degli One mentre I Partenopei hanno pescato il Barcellona di Messi l’Atalanta Frontera un’altra squadra spagnola Alba in Europa League sono i Bulgari del ludogorets degli avversari dell’Inter nei sedicesimi di finale mentre la Roma affronterà i belgi del gantt è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa