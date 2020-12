Ultime Notizie Roma del 16-12-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio via libera della conferenza stato-regioni al piano italiano nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa in arrivo alle regioni una specie di libretto d’istruzioni Sarà consegnato il 90% delle richieste di dosi avanzate una sfida più importante sottolinea il ministro della Salute speranza l’Italia è pronta a partire con alcuni giorni di anticipo Intanto l’Europa pensa a un videi di tutti i 27 i primi italiani una volta aggiunto il via libera delle ma saranno girati nel giorno simbolico previsto subito dopo Natale l’Europa non manca di ricordare che per l’immunità si dovrà aver coperto almeno il 70% della popolazione c’è un alto rischio di una nuova ondata di coronavirus all’inizio 2021 Europa allarme lanciato dalla MS che raccomanda di portare le mascherine durante le riunioni familiari nelle feste natalizie bisogna evitare una terza Ondata per questo sono allo studio nuove misure anti contagio per le feste di NataleFranceschini È tempo di scelte rigorose intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani è dal governatore leghista Zaia arriva la richiesta di misure zona rossa almeno fino alla befana posizione condivisa dal ministro degli affari regionali da quello della Salute speranze da rappresentanti di Lazio Friuli Venezia Giulia Molise Marche il governatore Toti governo non può imporre la Liguria la zona rossa mozione della maggioranza sui divieti di spostamento tra comuni serve per quelli più piccoli quelli maggiori sono quindici le persone arrestate in flagranza dalla polizia postale nell’ambito di un’operazione contro presunti associazioni criminali composte da centinaia di persone che secondo l’accusa si scambiavano foto e video porno attraverso le chat istantanea come telegram e WhatsApp due anni di indagini sotto copertura identificati 432 tempi che utilizzavano canale chat per scambiarsi il materiale gli abusi in particolare riguardavano prevalentemente i bambini i bambini in tenera età in alcuni casi anche neonati colmare ritardi nella ricerca nella digitalizzazione nella trasformazione in una economia a basse emissioni inquinanti la raccomandazione usare questo fine ilimpegno del recovery Fund arriva dal governatore di bankitalia Ignazio Visco bisogna rafforzare il tessuto produttivo rimarca e le capacità di agire delle amministrazioni pubbliche che peraltro rileva sono stati limitati in questi anni sulle economiche hanno pesato sulle imprese sulla società si pensa di chiudere le scuole Di non riaprire il 7 gennaio perché la via più semplice perché non sono stati risolti i problemi che dovevano essere affrontati La verità è che siamo di fronte all’ennesimo fallimento del sistema paese della scuola non è stato fatto nulla in questi mesi le prime responsabilità sono delle regioni a fare le spese della terza Ondata è sempre la scuola a sostenerlo e Francesco Sinopoli che guida la CGIL anche in legge di bilancio non c’è nulla per affrontare un’emergenza che durerà mesi corsie preferenziali per i tamponi non ci sono state nei organico in più parere contrario di governo e relatori allentamento della manovra che ha come primi firmatari fratoianni ora vieni per introdurre una patrimoniale voto previsto nelle prossime ore in commissione bilancio alla camera ma di solito i pareri negativi presuppongono una bocciatura la proposta prevede di cancellare IMU e imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di depositotitoli per sostituirle con un’imposta progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a €500000 le impronta di un dito del cadavere dell’uomo in cui resti sono stati trovati insieme a quelli di una valigia abbandonata in un campo Tre carcere di Firenze la superstrada firenze-pisa-livorno apparterrebbe a 7 PIN passo albanese un uomo scomparso con la moglie nel 2015 in Toscana è il risultato di una prima comparazione delle impronte del RIS di Parma dei Carabinieri secondo cui tutti i punti rilevabili solo l’impronta di un dito di mano corrispondono alle impronte dattiloscopiche di shopping passo E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa