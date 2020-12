Ultime Notizie Roma del 16-12-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i primi italiani vaccinati contro il covid è già subito dopo Natale Prima dell’inizio del 2021 se lei ma nella riunione in programma il 21 dicembre darà il via libera al farmaco della pfizer e questo l’ultimo timing messo nel corso della riunione tra il Governo le regioni che ha dato via libera al piano dei vaccini che domani sarà sottoposto formalmente la conferenza stato-regioni la campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1833264 di vaccino anti covid e che verranno distribuiti da paese rinviata le regioni lo Annuncia il commissario Arcuri nelle prossime ore verrà definito il numero di persone alle quali sono ministra il vaccino del simbolico un video lo stesso in tutta Europa sulla base della quantità che sarà in grado di consegnare Braccio di Ferro Tra rigoristi che vorrebbe una linea morbida per il regime anti-covid delle festeil governatore leghista del Veneto Zaia la richiesta di tutta Italia zona rossa dalla vigilia della befana posizione condivisa dei ministri bocce speranza e dei governatori Lazio Friuli Venezia Giulia Molise Marco no di Toti via Libera del Senato al 146 118 9:05 alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione del territorio nazionale nel periodo natalizio respinta la mozione dell’opposizione c’è un alto rischio di una nuova ondata di coronavirus inizio del 2021 in Europa e l’allarme lanciato dalla MS che raccomanda di portare le mascherine durante le riunioni familiari nelle feste natalizie 15 invece le persone arrestate in flagranza dalla polizia postale nell’ambito di un contro presunti associazioni criminali composte da centinaia di persone che secondo l’accusa si scambiavano foto e video pedopornografici attraverso le chat istantanee come telegram WhatsApp due anni di indagini sotto copertura identificati 332 utenti che utilizzano canali chat per scambiarsi i materiali gli abusi in particolare riguardano prevalentemente i bambini i bambini in tenera età in alcuni casi anche neonati colmare i ritardi nella ricerca nella digitalizzazione nellaeconomia basse emissioni inquinanti la raccomandazione usare questo fine il sostegno dei ricoveri Pam arriva dal governatore di bankitalia Ignazio Visco Bisognerà portare il tessuto produttivo di marca è la capacità di agire e delle amministrazioni pubbliche l’inquinamento atmosferico è stato riconosciuto per la prima volta dalla giustizia britannica come un fattore chiave nella morte di una bambina è Debra uccisa nel 2013 a 9 anni di età alla Sma a Londra secondo quanto stabilito oggi da un Corona era della Corte londinese di southwark e la residenza alla periferia della capitale del Regno morì dopo essere stata ricoverata ben 27 volte in ospedale in tre anni genitori hanno dichiarato agli inquirenti di non esser mai stati messi a conoscenza dei pericoli rappresentati dall’inquinamento per la salute della piccola Sono stati ritirati gli emendamenti alla manovra per introdurre una patrimoniale lo comunicate in commissione bilancio alla camera deputato di Leo Luca Pastorino le richieste di modifica che avevano ottenuto parere negativo di relatori governo non sono state quindi votate la ministra del lavoro non sia catarro annunciato che il suo dicastero si sta impegnando insieme al puball’interno della legge di bilancio riguardo l’istituzione di un fondo che avrà la dotazione cospicua di circa un miliardo e che probabilmente verrà anche ampliato perché andrà a sostenere tutti liberi professionisti una quarta valigia è stata ritrovata nella zona di Firenze tra il carcere la firenze-pisa-livorno dove erano state trovate nei giorni scorsi le prime tre con resti umani di un uomo è di una donna il contenuto riferiscono i Carabinieri e da esaminare la striscia di terreno lungo la superstrada è stata di nuovo bloccata Intanto è stato identificato una delle vittime si tratterebbe di Shaft in passo albanese un uomo scomparso con la moglie nel 2015 in Toscana è il risultato di una prima comparizione della sezione impronte di ritiro dei Carabinieri solo l’impronta di un dito di una mano rinvenuti in una delle borse ed è tutto vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa