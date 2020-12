Ultime Notizie Roma del 16-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio tutta Italia zona rossa dalla vigilia di Natale alla befana o solo nei giorni festivi e prefestivi dello stesso periodo questa la scelta intorno alla quale il governo e la maggioranza sono ancora divisi PD e Leu per la nuova stretta conta i 5 stelle sono più cauti domani l’incontro del premier con Italia viva poi un nuovo vertice per decidere sulla linea del rigore anche un inedito asse tra i ministri speranza boccia il governatore leghista del Veneto Zaia con loro i presidenti di Lazio Friuli Venezia Giulia Molise e Marche contrario Toti i primi italiani saranno vaccinati contro il covid e subito dopo Natale Prima dell’inizio del prossimo anno Selena nella riunione del 21 dicembre darà il via libera al farmaco della pfizer è l’ultimo timing emerso dalla riunione governo regioni che ha dato il via liberadei vaccini che domani sarà sottoposto alla conferenza stato-regioni la campagna di vaccinazione in Italia a partire al con il primo un milione 8 di dosi che verranno distribuite da faiser inviati alle regioni nelle prossime ore verrà definito il numero di persone alle quali somministrare il vaccino nel giorno simbolico un video lo stesso in tutta Europa 17752 positiva al tampone per il covid in Italia nelle ultime 24 ore i dati della Protezione Civile le vittime sono 680 i tamponi sono stati 199 Mila in aumento di 35000 unità rispetto ieri secondo i dati del Ministero della Salute il tasso di positività è in calo al 8% quasi 3000 ai pazienti in terapia intensiva calo di 77 unità nel saldo complessivo 30 rate uscite e Rispetto a ieri lo sforzo in chiusura calcio è Serie A dodicesima giornata di campionato nel turno insettimanale in campo Juve Atalanta a seguire verona-sampdoria Spezia Bologna Genoa Milan Fiorentina Sassuolo Parma Cagliari internapoli domani chiude la giornata Roma Torino è tutto dalla redazione buona serata

