Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e giovedì 17 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio per esame di si salva dal voto di sfiducia il resto in sella Ma la politica britannica continua ad alzare sul ciglio del baratro e le possibili soluzioni sulla brexit e sono indecifrabili con il temuto No diglielo sempre più vicino a michelita dal voto a valanga dei comuni contro il suo accordo sulla brexit e la Premiere toria ritrovato ieri sera la prova in maggioranza la camera dei comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306 corbin accusato la Premiere di essere incapace di accettare la realtà della sconfitta e dopo il rincorrersi di voci degli vi consiglio di ministri sul decreto ne ci sarà oggi probabilmente nel pomeriggio e sarà anticipato da un vertice a tre tra il premier Giuseppe Conte 2 vince tra Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimi nodi si discuterà di StatoAli TFR invalidi di anpal i video aveva il fine di dare un tributo alla polizia chi mi conosce sa che il mio è un lavoro che non ha un approccio a spettacolarizzare rispetto le critiche ma il video non aveva questo scopo così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha replicato la pioggia di accuse per il video delle rientro in Italia di Cesare Battisti pubblicato sui social ieri sera c’è stato un vertice del MoVimento 5 Stelle al quale ha partecipato anche Di Maio che ha definito il video argomento di distrazione di massa Cambiamo argomento non ci sono sorprese il sito per reddito di cittadinanza parte marzo da fine Aprile lo chiamo lo ha detto ieri sera vicepremier Luigi Di Maio al termine del vertice notturno del MoVimento 5 Stelle nel quale si è parlato anche di europee se volevo le trivelle o gli inceneritori facevo il governo con il PD la facciata del vicepremier a Matteo stava pianificando attacchi e luoghi simbolo dell’America dalla Casa Bianca la statua della libertà Per questo la cavi hai arrestato al termine di un’indagine durata un anno un 22enne radicalidi recente L’operazione è scattata in seguito alla segnalazione anonima dello scorso marzo in cui Usher sciarpata ebbe veniva descritto come radicalizzata lo sport La Juventus ha vinto la Supercoppa italiana battendo per 1-0 il Milan nella finale giocata ieri a Gedda in Arabia Saudita a decidere la gara un gol di Cristiano Ronaldo che festeggia così il primo trofeo della sua esperienza con la maglia bianconera era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa