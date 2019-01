Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo le rincorrersi di voci di rinvii Consiglio dei Ministri sul decreto ne ci sarà oggi probabilmente nel pomeriggio e sarà anticipato da un vertice a tre tra i premier Giuseppe Conte 2 vie Matteo Salvini Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimi nodi si discuterà di statale TFR invalidi e anpal i carabinieri di Bologna hanno smantellato due cartelle di imprese di pompe funebri che controllavano le camere mortuarie dei due principali ospedali cittadini riuscendo In pratica ad avere il monopolio nell’aggiudicazione dei servizi funebri sono 30 le misure cautelari e 43 Le perquisizioni eseguite dai 300 militari che hanno sequestrato un patrimonio di 13 milioni di euro Teresa mai si salva dal voto di sfiducia il resto in sella Ma la politica britannica continua a danzare sul ciglio del baratro Le possibili soluzioni sulla brexit e sono indecifrabili con il temuto no Deal sempre più vicinoNikita dal voto a valanga dei comuni contro d’accordo sulla brexit e la Premiere Tori ha ritrovato ieri sera la propria maggioranza la camera dei comuni ha respinto una mozione di sfiducia con 325 voti contro 306 coordinate usato la Premiere di essere incapace di accettare la realtà della sconfitta dei Carabinieri di Rimini stanno eseguendo 10 misure cautelari e 12 perquisizioni nei confronti di un gruppo di spacciatori operanti sulle colline riminesi le indagini coordinate dalla procura hanno permesso di sequestrare copiosi quantitativi di stupefacente Destinati alla vendita al dettaglio oltre immobiliare auto di grossa cilindrata gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di uno spiegamento di armi nello spazio inclusi laser e satelliti per intercettare missili nemici lo afferma un funzionario dell’amministrazione secondo quanto riportato dai media americani nessuna decisione concreta riguardo però è stata comunque presa la certezza si aggiunge è che l’amministrazione Trump punta rafforzamento dello Scudo antimissile per proteggere gli Stati Uniti e i suoi interessi all’estero da possibili attacchiportiamo ancora pagina Microsoft scende in campo contro le disuguaglianze la società di Bill Gates investirà 500 milioni di dollari per la costruzione di case popolari nell’area di Seattle lo riporta a New York Times ha sottolineato che si tratta della maggiore iniziativa da parte di una società tecnologica per ridurre le disuguaglianze nell’aria dove sono concentrati i Big della hi-tech americana era l’ultima notizia ancora voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

