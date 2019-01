Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale avrò una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio prima un vertice tra il premier Giuseppe Conte i due vice Matteo Salvini Luigi Di Maio poi probabilmente nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul decreto ne che contiene due delle misure più discussi attesa della manovra il reddito di cittadinanza e 400 sono ore cruciali per il governo gialloverde l’incontro tra Conte e Salvini è Di Maio è stato fissato per limare gli ultimi dettagli sciogliere i nodi si discuterà di statali TFR invalidi anpal Intanto ieri al termine del vertice tarda ora del MoVimento 5 Stelle Di Maio nuovamente fissato le scadenze per l’erogazione del sussidio per i disoccupati non ci sono sorprese il sito per il reddito di cittadinanza parte a marzo da fine Aprile lo eroghiamo ha detto mentre il premier Conte sottolinea l’importanza del decretone in un’intervista La Stampa sarà un giorno importante approveremo le misure più qualificanti dal punto di vista politico e sociale della nostra attività di governo in Italiaelevatissima la percentuale di furbetti dell’isee questa riforma ferma con te contiene contro misure adeguate è in fase attuativa saremo molto vigili contro i furbi che pensano di poter abusare di questa misura Cambiamo argomento la premier britannica theresa May è sopravvissuta la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione laburista dopo la sconfitta del soccorso per la brexit è il momento di unirsi E realizzare quanto deciso nel referendum ha detto il premier alla fine del suo messaggio al paese dopo il voto oltremanica il caos politico e totale e il tempo stringe perché ormai mancano appena 72 giorni alla data prevista per l’uscita il 29 marzo la premier lavora una nuova ipotesi di accordo e lunedì tornerà la camera l’Unione Europea apre una proroga che secondo fonti di stampa potrebbe arrivare al 2020 ma incombe ancora lo spettro del no Deal andiamo in Italia erano riusciti a mettere su un sistema per controllare le camere mortuarie dei due principali ospedali bolognesi in questo modo riuscivano imporre senza alcuna concorrenza le famiglie dei pazienti deceduti loro servizi per l’organizzazione dei funerali due cartelli di imprese di pompefunebri sono stati smantellati dei Carabinieri di Bologna sono 30 gli arrestati 43 Le perquisizioni eseguite dai 300 militari che hanno sequestrato un patrimonio di 13 milioni di euro questo giovedì il trasporto pubblico della rete Atac è a rischio a causa degli scioperi di 24 ore 4 ore in 20 rispettivamente dai sindacati orza e osb entrambe le agitazioni hanno per oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori le proteste riguarderanno autobus metropolitane le ferrovie roma-lido termini Centocelle e roma-civitacastellana-viterbo per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia servizio regolare fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00 lo sciopero di 4 ore invece annunciato dalla sigla USL interesserà la fascia oraria tra le 8:30 e le 12:30 l’agitazione non riguarda invece le linee di bus periferiche gestite dalla Roma TPL Cambiamo argomento tutto secondo le previsioni il PD commissaria il partito calabrese se ne parla Antonello Troya nuovo doccia fredda per il PD calabrese la riunione nella sedenazionale del partito ha portato novità infausto e per i democrat locali su tutte il commissariamento del partito calabrese secondo le ultime indiscrezioni infatti la decisione è stata presa per superare le divisioni interne per lo stesso presidente Matteo orfini Infatti il partito Calabria e se non ha concluso le procedure congressuali e in base alle norme lo statuto devono essere commissariata Annulla tutte le richieste di 180 segretari di circolo che avevano chiesto di non optare per il commissariamento non è ancora reso noto che il nome del nuovo commissario PDF in questi mesi è stato eletto dal segretario Ernesto magorno è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa