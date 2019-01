Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo il rincorrersi di voci di rinvii di qualche ora di un giorno addirittura la prossima settimana il Consiglio dei Ministri sul decreto ne ci sarà probabilmente nel pomeriggio e sarà anticipato da un vertice a tre tra il premier Giuseppe Conte i due Dioscuri dell’esecutivo giallo verde Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimi nodi il premier Conte in un posto su Facebook e scritto tanti gli impegni che mi aspettano a partire da domani Innanzitutto avremo un consiglio dei ministri importantissimo i carabinieri di Bologna hanno smantellato due cartelli di imprese di pompe funebri che controllavano le camere mortuarie dei due principali ospedali cittadini riuscendo In pratica ad avere il monopolio nell’aggiudicazione dei servizi funebri sono 30 le misure cautelari e 43 di perquisizioni eseguite da 300militari che hanno sequestrato un patrimonio di 13 milioni di euro le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna hanno consentito di disarticolare una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e riciclaggio gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di uno spiegamento di armi nello spazio inclusi laser e satelliti per intercettare missili nemici lo ferma un funzionario dell’amministrazione secondo quanto riportato dai media americani nessuna decisione concreta al riguardo è stata comunque presa la camera dei comuni ha respinto la mozione di fiducia con 325 voti contro 306 il governo mantiene così la maggioranza per 19 voti nonostante la sconfitta pesante di martedì sulla corda sulla brexit theresa May è pronta a incontrare tutti i leader dell’opposizione a partire da stasera per cercare di trovare una linea comune con l’obiettivo di attuare la brexit la scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nel Cosentinodall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2:19 l’epicentro del sisma ad una profondità di 29 km è stato identificato a 4 km da campagna gli altri comuni vicini all’epicentro sono Bocchigliero Savelli mondatoriccio e verzino ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

