Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una scossa di terremoto magnitudo 3.3 stata registrata nel Cosentino dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2:19 centro del sisma ad una profondità di 29 km è stato identificato a 4 km da piantana dopo rincorrersi di voci di rinvii di qualche ora di un giorno addirittura la prossima settimana il Consiglio dei Ministri sul decreto ne ci sarà probabilmente nel pomeriggio sarà citato da un vertice a tre tra il premier Giuseppe Conte e i due dell’esecutivo giallo verde Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimi nodi ed è intanto Alta tensione nel governo antichi temi ambientali in commissione al Senato c’è stata una spaccatura per la nomina del Generale Antonio Ricciardi alla Presidenza del parco del Circeo Carabinieri di Bologna hanno smantellato due cartelli di in tredi pompe funebri che controllavano le camere mortuarie dei due principali ospedali cittadini essendo in pratica di avere il monopolio nell’aggiudicazione dei servizi funebri 30 le misure cautelari 43 ripetizioni seguite da militari che hanno sequestrato patrimonio di 13 milioni di euro le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna hanno consentito di disarticolare una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e riciclaggio aveva come obiettivo attaccare la casa bianca e altri edifici federale Washington Acer gialla dai 21 anni è stato però fermato e arrestato dalla FB hai nello Stato della Georgia al termine di un’indagine durata un anno lo riportano i media americani la camera dei comuni ha respinto la mozione di sfiducia con 325 voti contro 306 il governo mantiene così la maggioranza per 19 voti nonostante la sconfitta pesante di martedì su l’accordo sulla brexit theresa May è pronta incontrare tuttidell’opposizione per cercare di trovare una linea comune con l’obiettivo di attuare la brexit ha detto la stessa premi attori ai Comuni dopo aver superato la mozione di sfiducia in parlamento la tua infatti che ti fa venire la bava. Chi è stato eletto dal popolo e vomitevole e quanto si legge in una lettera di minaccia è firmata con una svastica indirizzata al direttore del TG La7 Enrico Mentana che l’ha pubblicata su Instagram e Siete degli stagisti che sperano che sia fondi come hanno fatto i vostri padri assassinando a molti soldati in Africa prosegue la lettera piena di insulti in nei confronti di Urbano Cairo Lilli Gruber per cerchiare Manuele Giovanni Floris Corrado Formigli Massimo Giannini e Marco damilano presto vi puniremo sappiamo tutto di voi pulirmi è un dovere conclude la lettera è tutto per ora dalla redazione appuntamento ai prossimi aggiornamenti

