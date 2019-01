Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli alla bella vita che ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna non ci hanno la sua candidatura al europei del 26 maggio c’è bisogno di cambiare questo governo aggiunto dove una parte è rappresentata dal Movimento 5 Stelle guidato da persone che nessuno esperienze nessuna competenza anno sono come quei signori della sinistra comunista del 94 in più hanno questo grande di incontro positivo governo soddisfatto ci sono tutte le risorse per quota 100 è il reddito di cittadinanza stasera CDM alle ore 18:00 per varare il decreto via libera agli stanziamenti per tfs tfr degli statali anticipato per tutti e perfondo volo Alitalia lo riferisce una nota di Palazzo Chigi al termine del vertice di maggioranza sul decreto ne il paesaggio di Leonardo Da Vinci del 1473 è stato trasferito dagli Uffizi all’opificio delle pietre dure dove per la prima volta il disegno viene esaminato scientificamente con le metodologie più avanzate tali da farne comprendere meglio Genesi e natura e da oggi dopo le prime indagini sono emerse due differenti stesura evidenziando alcuni dettagli aggiunti in un secondo tempo dopo la prima versione per ora sono state svolte analisi di tipo psico e sulle retto del disegno in seguito le stesse indagini saranno adottate anche per il verso del foglio dove è schizzata una figura umana domenica 2 gennaio alle ore 18:30 a Roma al teatro Arciliuto Quel genio irriverente di Mozart Concerto spettacolo con Maurizio Angelozzi Egidio decino Francesca stajano Stonenel mondo del grande Wolfgang Amadeus Mozart per conoscere il genio ed essere trasportati sulle sue note all’interno del suo immenso cuore Francesco Vitale ne ha parlato con l’attrice Francesca stajano concerto spettacolo organizzato da rally con il maestro Maurizio Angelotti è il maestro ed effettivamente suonano il pianoforte e il corno francese e io leggo le lettere di quel birichino canaglia di Mozart che insomma aspettiamo un grande genio ma anche un grande irriverente irriverente verso le convenzioni dell’epoca verso le Corti per caso un certo tipo di linguaggio nel quale lui diciamo non voglio anticipare troppo Massimo spinge un pochettino è un po’ una sorta di Viaggio nel tempo no perritornare un po’ al mondo del grande Mozart ma anche un po’ non rispondere forse desideri degli uomini e delle donne di oggi che è forse possono in qualche modo rivivere sensazioni emozioni un po’ anche atmosfere di un tempo forse lontano quanto è percepibile questo dal vostro spettacolo ma soprattutto anche dal vostro pubblico noi definiamo questo concerto spettacolo un vero e proprio viaggio e tra l’altro era il primo di altri 11 viaggi sempre diversi tutti diversi tra di loro Noi siamo proprio attraverso la musica e le parole del Jazz di Mozart di riportare gli spettatori a quell’epoca le musiche ovviamente con la tua sfera e le parole invece con i fatti perché non ho detto era anche se vogliamo un grande osservatore della realtà che lo circondava non Lesinagiudizi e opinioni su tutto quello che è. viveva e quindi in qualche modo è capace e riesce a farlo vivere anche a noi ed è tutto dalla redazione Grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

