Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il vertice di maggioranza è riunito questa mattina Ha sciolto gli ultimi nodi relativi al di Critone Palazzo Chigi fa sapere che ci sono tutte le risorse per quota 100 per reddito di cittadinanza il Consiglio dei Ministri convocato per questa sera intorno alle 18:00 potrebbe dare il provvedimento via libera anche agli stanziamenti per il TFR degli statali anticipato per tutti e per il fondo volo Alitalia esulta Di Maio un giorno importante ripaga anni di battaglie del MoVimento 5 Stelle gli altri rischia di essere già in un vicolo cieco la consultazione avviata con le opposizioni da Teresa mail per cercare una linea Comune sulla divorzio dall’Unione Europea la premier ha ha incontrato ieri sera con i miei dare oggi una rappresentanza bipartisan a dei parlamentari affiancata da ministri primo piano ma continua ad essere snobbato da Jeremy Carmine numero 1 di labour che ha ribadito di essere pronta incontrarla solosi toglierà preliminarmente dal tavolo un’ipotesi di nodi al faccia concessioni o tipo ti perdono andato perso il senso accordi e ora più possibile ma il capo negoziatore apre al dialogo Siro Regno Unito sotto i paletti per la costruzione della relazione con i 27 anche noi faremo altrettanto è una reporter olandese corrispondenza della Turchia per un giornale finanziario È stata espulsa è fatto imbarcare della polizia su un volo per Amsterdam alla cronista la fermata ieri senza ricevere alcun documento formale che motivato il provvedimento ha girato vita Tours che fanno sapere che l’intelligenza Danese avrebbe fornito informazioni sui suoi sospetti legami con un’organizzazione terroristica protetta il direttore del giornale data di stampa l’ultima notizia dobbiamo In Italia le pensioni complessivamente liquidate nel 2018 sono state 480 3309 meno 20,4 % 2017 si legge nel monitoraggio dell’Inps che ricorda come nel 2018 si sia alzato di quesito di vecchiaia delle donne e poi lo vedo assegno sociale portando a livello degli uomini a 76 anni 7 mesi le pensioni di vecchiaia sono stati 12520093 meno 39,4 % crollata del 69% le liquidazioni di assegni sociali di importo medio delle pensioni liquidate però aumentato a €1103 dai 989 del 2017 tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa