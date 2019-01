Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno giovedì 17 gennaio spazio all’informazione gli eurodeputati del MoVimento 5 Stelle attaccano oggi commissario Unione Europea per i loro stipendi esorbitanti che sono uno schiaffo agli Oltre 100 milioni di poveri il parlamentare europeo Ignazio Corrao spiega che il presidente della commissione junker percepisce il 138% dello stipendio del funzionario con più alto grado della commissione cioè 27436, €90 al mese mentre l’altro rappresentante della politica estera Federica mogherini 25845, 35 vicepresidenti 24852, €23 al mese e tutti gli altri commissari 22852, vinti €6 al mese te le mando siamo stanchi di questa situazione e porremo Tina Monopoli a Tirrenia svolge un utilità sociale fondamentale trita soldi pubblici e non può parcheggiare cosìsenato.it abile ci sarà un cambiamento tra pochi mesi sono le parole del Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a Cagliari per una Focus è sulle infrastrutture locali tecnici sono a lavoro per una nuova gara non ho la convenzione ci sarà Attenzione anche alla continuità delle merci per il rilancio dell’economia Sarda cronaca centinaia di migranti erano costretti a lavorare nei campi della provincia di Latina in condizioni disumane con stipendi da fame L’hanno scoperto gli agenti della polizia che hanno sgominato un’organizzazione specializzata nello sfruttamento del lavoro nel caporalato te persone sono state arrestate per loro anche una sindacalista è un ispettore del lavoro gli stranieri secondo quanto emerso Dalle indagini erano costretti a lavorare 12 ore al giorno con me altrimenti in teoria della metà di quelli previsti la contrasti ad iscriverti al sindacato di nuovo monito di Papa Francesco sui migranti spostarsi stabilirsi altrove con la speranza di trovare una vita migliore per sé stessi e le loro famiglie Questo è il desiderio profondo che ha mosso milioni di persone nei secoli lo dice Bergoglio nella prefazione a Luci sulle strade della Speranza raccolta dei suoi insegnamenti sui migranti rifugiati e trattamento di drammatici dei rifugiati scrive sono un’esperienza che Gesùcon i suoi genitori all’inizio della via terrena vergogna sottolinea poi che i movimenti umani pur generando Spider sofferenze arricchiscono le nostre comunità le chiese locali e le società di ogni continente grave preoccupazione per la tratta di esseri umani una piaga aberrante da debellare era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa