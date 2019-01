Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il governo tipica una soluzione privata della crisi che consente il superamento in via definitiva della tua le difficoltà lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria in audizione su Carige alla camera la ricapitalizzazione precauzionale temporanea e l’accostamento alla nazionalizzazione a fare impropria aggiunto Carige Inoltre avanzato l’istanza per ottenere la garanzia dello Stato su obbligazioni di nuova emissione ancora condominiale pensioni complessivamente liquidata nel 2018 sono stati 483309 meno 20,4 % sul 2017 non si legge nel monitoraggio dell’Inps che ricorda come nel 2018 si sia alzato il requisito di vecchiaia delle donne e quello per l’assegno sociale portandola livello degli uomini a 66 anni e 7 mesi le pensioni di vecchiaia sono state 125293 meno 39,4 % crollata del 79%liquidazione di assegni sociali importo medio delle pensioni liquidate per aumentata 1100 €3 dai 989/2017 la camera dei comuni britannica di batteria al 29 gennaio con un voto finale su un ipotetico piano B sulla brexit che il governo Tori di trita merita cercando di definire dopo la bocciatura dell’accordo di divorzio raggiunto dalla premier con l’Unione Europea la vignetta dei rapporti col Parlamento ha confermato che mi tornerà in aula lunedì 21 entro i 3 giorni lavorativi indicato in un emendamento votato di recente per presentare le tue nuove linee d’azione e quindi prevede di ripresentarsi martedì 29 poi un piano dettagliato la premier cercando di concordare la nuova iniziativa delle opposizioni Miley della Brittany ricordi nelle chiede come precondizione la rinuncia a ogni ipotesi di al l’ultima notizia è stato trovato morto un canadese capito martedì in Burkina Faso in Africa lo scrive il sito dell’emittente CTV news citando un portavoce del ministero della sicurezza se Dunque di kirkwood ma nel campo della persona di razza bianca e tu il ritrovamento era segnalato dai media della Borghinidimensioni avevano fatto pensare che potesse trattarsi di Luca tacchetto italiano scomparso dal 15 dicembre scorso mentre viaggiava in Burkina Faso con un’amica canadese ed è tutto grazie per averci seguito le news e torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa