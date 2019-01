Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il vertice di maggioranza questa mattina Ha sciolto gli ultimi nodi relativi al Decreto nextplus ci fa sapere che ci sono tutte le risorse per quota 100 e per il reddito di cittadinanza libera anche gli stanziamenti per tfs tfr degli statali anticipato per tutti e per il fondo volo Alitalia il ministro Bongiorno ha fermati a terzi immediato per tutti i dipendenti pubblici esulta Di Maio un giorno importante spiega ripaga anni di battaglie del MoVimento 5 Stelle proprio il MoVimento 5 Stelle gli eurodeputati attaccano il commissario non Europea per i loro stipendi esorbitanti che sono uno schiaffo di conai oltre 100 milioni di poveri il parlamentare europeo Ignazio Corrao spiegato il presidente della commissione junker percepisce il 138% dello stipendio del funzionario con più alto grado della commissione cioè 27436€90 al mese mentre l’altro rappresentante per la politica estera Federica mogherini 25845, €35 i vicepresidenti 24852 26 centesimi di euro al mese e tutti gli altri commissari 22852, €26 al mese ancora politica Silvio Berlusconi annuncia la sua candidatura al europei del 26 maggio alla bella vita che ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa le sue parole sul Governo dice l’alleanza giallo verde è innaturale non credo che riuscirà a reggere per questo centro-destra Unito è il futuro dell’Italia dell’Europa e del mondo Noi rappresentiamo l’idea liberale conclude l’ex premier della politica che oggi bisogna difendere chiusura una notizia di cronaca centinaio di migranti erano costretti a lavorare nei campi della provincia di Latina in condizioni disumane con stipendi da fame lo hanno scoperto gli agenti della polizia che hanno sgominato un’organizzazione specializzata nello sfruttamento del lavoro nel caporalato sei persone sono state arrestate per loro anche un sindacalista un ispettore del lavoro di straniere erano costretti allaorari 12 ore al giorno contipelli in periodi della metà quelli previsti dal contratto era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

