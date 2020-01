Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio a due giorni dalla conferenza di Berlino sulla Libia sembrano aprirsi spiragli per una soluzione politica a fare stragi assicurano che siederanno al tavolo a cui parteciperà anche Pompeo il giro di Bengasi sarà oggi ad Atene Che proverai Pronti al vetro sull’accordo di pace Se non verrà cancellato l’accordo Tripoli anche verso le trivellazioni Mediterraneo 11 soldati americani sarebbero rimasti feriti nell’attacco iraniano del gennaio in Iraq seconda coalizione anti ISIS l’economia cinese è rallentato nel 2019 Come mai prima dal 1990 sotto il peso di una domanda interna indebolite Dalle tensioni con gli Stati Uniti la seconda economia più grande al mondo è cresciuta lo scorso anno del 6:01 % apertura in frazionale rialzo stamani per le borse asiatiche chiusura record invece Avoltri dico un’altra perché1000 miliardi di dollari di capitalizzazione non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un Maggio Dario puro La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile perché cisti vamente manipolativo e alla difesa del vecchio sistema accusa Salvini investimenti triplicati manutenzioni rafforzata assunzione monitoraggio in tempo reale di Ponte viadotti questo il piano da 7 miliardi mezzo in 4 anni con cui autostrade prova a salvare la propria concessione il ponte Morandi Il gip segnala alla Procura pressioni ricevute dai periti e dei consulenti degli indagati per il crollo il Caserta per entrare ufficialmente nelle dotazioni di polizia Carabinieri Guardia di Finanza oggi lei Consiglio dei Ministri approverà in via preliminare il regolamento che disciplina l’impiego della pistola impulsi elettrici lamorgese prevede intanto l’invio di un contingente straordinario di forze di polizia nella provincia di Foggia dove ce la fate esplodere un’altra bomba malacalza presenza una richiesta di risarcimento per180 milioni e Carige per il riassetto realizzato con l’aumento di capitale da 700 milioni portato all’assemblea di settembre via libera all’operazione era venuto con l’assenza determinante dei Ma la cassa Oggi è l’ultimo giorno per impugnare la delibera e agire con la richiesta di risarcimenti una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata 0:37 in Calabria nel nord della provincia di Catanzaro seconda rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 6 chilometri da Albi e 19 dal capoluogo al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o lo porto Roma batte 20 il Parma al Tardini con doppietta di Pellegrini si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà la Juventus domani la serie A con tre anticipi della ventesima giornata Lazio Sampdoria Sassuolo Torino e Napoli Fiorentina oggi in campo l’anticipo di Frosinone Pordenone E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto Elimina la regia

