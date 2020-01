Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile referendum della Lega che proponeva un ritorno al sistema maggioritario la legge elettorale resta per il momento dunque rosatellum che prende il nome dalla della riforma Ettore Rosato un sistema misto tra maggioritario è proporzionale applicato per la prima volta le politiche del marzo 2018 Ma oltre questa naturale conseguenza sono diversi gli scenari che si aprono dopo la decisione della consulta e dopo le conferme di due principali registi del destino della via Colonnello aptar è il premier firestarter raggi è arrivata la notizia che anche il segretario di stato americano Mike Pompeo per la conferenza internazionale in programma domenica a Berlino è incentrata sulla crisi in atto nel paese nordafricano lo ha confermato il dipartimento di stato americano che ha ribadito che gli Stati Uniti sono favorevoli a che non ci siano forzeesterni non vogliamo che il conflitto sia larghi più di quanto già non lo si acquistano situazioni in cui interventi esterni possono solo esacerbare la crisi Umanitaria nel paese di prendere il congedo obbligatorio per la nascita e l’adozione di un figlio da 5 a 6 mesi e prevedere che il padre non utilizzi il 20% quindi un mese è questa l’ipotesi a cui sta lavorando il governo Conte Pirlo è Francesca puliti sottosegretaria al lavoro lo sport Coppa Italia La Roma si è qualificata per i quarti di finale battendo il Parma per 20 nella partita degli Ottavi giocata giovedì sera lo stadio Tardini della città Emiliana a decidere una doppietta di Lorenzo Pellegrini ai giallorossi affronteranno la Juventus mercoledì 22 gennaio all’allianz Stadium torniamo all’estero più precisamente andiamo in Cina l’economia rallentato nel 2019 Come mai prima degli ultimi 30 anni con la domanda interna indebolite le tensioni commerciali con gli Stati Uniti lo mostrano oggi dati dell’Istituto nazionale di statistica della Cina sta II economia più grande al mondo è cresciuta del 1% l’anno scorso la sua peggiore per fordal 1990 il dato corrisponde alle attese degli analisti rientra nell’obiettivo ufficiale di Becchino dei 6:06 e 5% il commissario dell’Istituto nazionale di statistica in inglese ha dichiarato che l’economia ha generalmente sostenuto un ritmo stabile di crescita nel 2019 dobbiamo anche essere consapevoli che la crescita economica e commerciale globale sta rallentando ha detto in conferenza stampa Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa