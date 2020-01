Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio Corte Costituzionale inammissibile referendum sulla legge elettorale la richiesta è stata dichiarata inammissibile per l’assorbente ragione dell’eccessiva mani polarità del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al governo ovvero proprio nella parte che secondo le intenzioni dei promotori avrebbe consentito l’auto applicativi della normativa di risulta Cambiamo argomento nuova attentato a Foggia il Viminale Invia un contingente straordinario di pulizia ieri mattina una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo sanità più responsabile delle risorse umane Cristian vigilante che ha già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso con te lo stato non abbassa la guardia Iraq e 11 soldati americani ricoverati per accertamenti dopo un attacco iraniano alla base midii sintomi sono emersi alcuni giorni dopo il parto sono stati trattati con abbondante cos’è la precisato Urban interpellato dalla CNN sulla discrepanza Dalle prime informazioni fornite dal pentagono Andiamo in via Conte missione Ad Algeri mentre erdogan occupa il Mediterraneo nuovo appello del premier Conte in visita in Algeria alla pace in Libia costruita con la forza della diplomazia e non con l’uso delle Armi Intanto dalla Turchia si rende noto che entro l’anno inizieranno le trivellazioni nel Mediterraneo al largo della Libia e chiudiamo parlando di musica esce oggi in radio e in tutti i Digital Store un colpo solo il quinto singolo di blog brano incentrato sul sentimento e sulla leggerezza in equilibrio tra dramma e lieto fine un vero viaggio tu mi spiega lo stesso artista Milanese ai nostri microfoni hai detto tutti che sono a case vecchiecome rottura con quello che l’ambiente intorno al quale Insomma siamo cresciuti intorno a noi insieme a noi attaccati mostra il mente ma che da un lato spesse volte possibilità ci si può anche rallentare quindi un colpo solo è una fuga un’idea E tu Che giorni hai preso ne tiene quattro in sogno Appunto proprio quel sogno che parte dalle sicurezze Ma che nello stesso tempo devono realizzare e far realizzare altri soggetti altri elementi tu sottolinea che tra questi elementi c’è l’amore un treno e 4 tessere cosa vuoi intendere con queste parole con questo caldoquesto questo stimolo nella in amore perché tante volte ci vuole coraggio nostro necessità ma anche coraggio a imbarcarsi verso diciamo qualcosa che non si conosce quindi abbandonare le proprie sicurezze tante volte proprio l’amore il volere dare a qualcun altro un’opportunità oggi che se stessi È la seconda volta magari come in questo caso Tra l’altro deve arrivare fino alla luna nel senso che poi alla fine è il viaggio si conclude bene anche colpo solo È tutto Buon proseguimento gli ascolti

