Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora una bene ritrovata l’ascolto redazione da Francesco Vitale in studio i due episodi funerali del generale kassem sulle mani e il giorno in cui l’iran attaccato alle basi americane miracoli delle mani di alla hanno mostrato il potere di una nazione che ha dato uno schiaffo in faccia di stato.it come superpotenza è che la volontà di Allah e continuare il cammino e conquistare la vittoria lo dice la guida Suprema iraniana ali khamenei nel suo primo sermone dopo 8 anni alla preghiera islamica Iran 11 soldati americani Intanto sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato sintomi di commozione cerebrale ad alcuni giorni di distanza dal attacco missilistico iraniano la base irachena di alzare il pentagono aveva negato che vi fossero stati danni alle persone non è l’Italia di aver fatto errori nella crisi Libica l’errore principale è stato compiuto nel 2011 quando la nato decise di bombardare la Libia e l’Italia non era 3 paesi che hanno spinto per questa soluzione lo dice il ministroMary Russo sergej l’agro rispondendo a una domanda dirai e Hansen conferenza stampa ora quel che serve unire i libici non è facile dato piazzare sarai lì non riescono nemmeno stare nella stessa stanza dentro la prova Aggiungendo che vedrà di Maio per un incontro la mattina della conferenza di Berlino a fare taraji però fanno sapere che siederanno al tavolo della conferenza Alla quale parteciperà anche Pompeo il generale per oggi ad Atene La consulta è una delle ultime sacche di resistenza del vecchio sistema e dice che di legge elettorale di parlamento di governo possono occuparsi solo i partiti e non gli italiani è una scelta contro la democrazia poi si andrà a votare Perché questi li ogni giorno la decisione della consulta allontanato la democrazia non è il voto così Matteo Salvini a Catanzaro Dove si trova per un tour in vista delle elezioni del 26 gennaio è stato respinto dalla Cassazione il ricorso della procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso II luglio rimesso in libertà Carola rackete la comandante della nave Sea Watch 3 approdata a Lampedusa forzando il blocco intanto la Ocean Vikingil salvataggio di 39 persone da un bel po’ in difficoltà a 35 miglia a nord della Costa Libica Cambiamo argomento Secondo i dati dell’istat il surplus commerciale dell’Italia sale ancora nonostante la negativa per dell’export a novembre aumenta di 897 milioni di euro Passando dai 3,975 miliardi dello stesso mese dello scorso anno ha 4,872 miliardi l’export italiano novembre segnalo un gruppo arretramento meno 4,2 % rispetto al mese precedente e meno 3,2 % su base annua lo rileva l’Istat la revoca ad autostrade sta in piedi se hai una base giuridica altrimenti stai facendo il più grande regalo dopo strade che chiederà 40 miliardi di risarcimento così Matteo Renzi li Verdi Italia Viva Radio Capital Chi è il colpevole paghi aggiunge ma bisogna preferita dice che faremo la revoca significa spaventare gli investitori Cambiamo argomento un uomo Massimo Piroddi 44 anni è stato ucciso davanti un bar in Corso Vittorio Emanuele a Barisardo nel nuoreseieri di Lanusei hanno arrestato nella sua abitazione un ventenne del paese ogliastrino con l’accusa di omicidio preterintenzionale i fatti risalgono a dopo la mezzanotte ma la dinamica della vicenda sembrerebbe una vite è ancora da chiarire generazione azione del 2020 la prestigiosa guida Michelin ha retrocesso ristorante Paul bocuse a fiore all’occhiello della gastronomia francese ritirando gli la terza stella lo riferisce France Press la qualità del locale rimane eccellente ma non più a livello di 3 stelle questa la spiegazione fornita ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa