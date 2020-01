Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno non è l’Italia di avete fatto errori nella crisi Libica l’errore principale stato compiuto nel 2011 quando la nato decise di bombardare il paese l’Italia non era tra le nazioni che hanno spinto per questa soluzione tu dici il ministro degli Esteri Russo lavrov rispondendo ad una domanda in conferenza stampa ora a quel che serve unire libici e non è facile dato che at arresta Rush non riesco nemmeno a stare nella stessa stanza ha detto lavoro Aggiungendo che vedrà di Maio per un incontro la mattina della conferenza di Berlino After ristorante Però fanno sapere che si siederanno al tavolo alla conferenza di Berlino Alla quale parteciperà anche il generale sarà oggi a da te ne torniamo in Italia Matteo Salvini a Catanzaro Dove si trova per un tour in vista delle elezioni del 26 gennaio a ferma sulla consulta è una delle ultime sacche di resistenzavecchio sistema e dice che di legge elettorale di parlamentari governo possono occuparsi solo i partiti no gli italiani è una scelta aggiunge il leader della Lega contro la democrazia poi si andrà a votare perché questi litigano ogni giorno la decisione della consulta concludi allontanato la democrazia non il voto è stato respinto dalla Cassazione ricorso della procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso luglio ha rimesso in libertà Carola rackete la comandante della nave Sea Watch 3 approdato a Lampedusa forzando il blocco intanto la cosa in Vikings ha completato il salvataggio di 39 persone da un barcone in difficoltà 35.000 al nord della Costa Libica e tu il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa