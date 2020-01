Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di 17 gennaio in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura i due episodi I funerali del generale sulle mani e il giorno in cui l’iran attaccato le basi statunitensi miracoli delle hanno mostrato il potere di una nazione che ha dato uno schiaffo in faccia l’America come superpotenze che la volontà di Allah e continuare il cammino e conquistare la vittoria lo dice la guida Suprema iraniana nel suo primo sermone dopo 8 anni la preghiera islamica Iran 11 soldati americani Intanto sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato sintomi di commozione cerebrale ad alcuni giorni di distanza dall’attacco missilistica iraniano la base irachena il pentagono aveva dato che vi fossero stati danni alle persone l’economia Secondo i dati dell’istat il surplus commerciale dell’Italia sale ancora nonostante la negativa performance dell’export novembre aumenta di 897 milioni di eurodai 3,975 miliardi dello stesso mese dello scorso anno a 4,872 miliardi per esportazioni Italiane a novembre cena un brusco arretramento meno 4,2 % rispetto al mese precedente e meno 3,2% su base annua rileva sempre l’Istat è in ribasso mensile più forte da giugno 2011 se mi addormento la revoca ad autostrade sei in piedi se hai la base giuridica al stai facendo il più grande regalo autostrade chiedere a 40 miliardi di risarcimento lo dice Matteo Renzi leader di Italia viva Chi è colpevole paghi aggiungeva bisogna avere serietà dire che faremo la revoca significa spaventare gli investitori di la cronaca in chiusura un uomo Massimo Piroddi di 44 anni è stato ucciso davanti ad un bar in Corso Vittorio Emanuele a Barisardo nel nuorese i carabinieri hanno arrestato nella sua abitazione un dentale del paese con l’accusa di omicidio preterintenzionale i fatti risalgono a dopo la mezzanotte ma la dinamica della vicenda sembrerebbe una lite ancora tutta da chiarire per il momento è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizioneBuonasera dalla redazione venerdì 17 gennaio in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura

