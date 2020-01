Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un taglio del cuneo fiscale che interesserà i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 per poi scendere con un doppio sistema sarebbe questa l’ipotesi illustrata dal governo al tavolo con i sindacati in corso a Palazzo Chigi non puoi 28.000 euro e fino ai 35 mila riduzione delle tasse calerebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese per Landini della CGIL è una giornata importante perché dopo tanti anni c’è un provvedimento ed aumenta il salario netto di una parte dei Lavoratori indipendenti per Furlan della CISL è un risultato parziale ma positivo che lunedì il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Gregoretti in tribunale Ci vado a testa alta Il 20 gennaio si dice Terrazze Matteo Salvini è un criminale un italiano dice il leaderche la giunta del regolamento determinante oggi il voto della presidente del Senato casellati che si è schierata con L’opposizione casellati scorretta e non più super partes attacca il leader del PD Zingaretti lei replicare vincendo ogni ricostruzione dei fatti che in qualche modo possa mettere in discussione la terza età della situazione ovvero confutarla politicamente gli esseri l’autorità pagamenti hanno scoperto una pazza comune con i corpi minori tra i 1 e i 17 anni di sua madre incinta in un’area vicino a dove poco prima erano state salvate 15 persone sequestrate da una setta non è ancora Chiaro come siano morte le vittime secondo il direttore generale della polizia le persone salvate mostravano segni di maltrattamento e membri della Setta chiamata alla nuova luce di Dio stavano tentando di indottrinare in chiusura ultime notizie andiamo a Piacenza e autentico il ritratto di signora di Gustav Klimt ritrovato lo scorso dicembre dal personale che seguiva interventi di manutenzione alla galleria Ricci Oddi su incarico del comune a Parigi Intanto il Louvre è stato costretto a chiudere i battenti dopo che da questaassistenti di persone bloccano gli ingressi per protestare contro la riforma delle pensioni è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa