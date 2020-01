Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione invito rivolto al premier Giuseppe Conte da Mattia Santori portavoce del movimento delle sardine credo che siamo sempre più vicini al momento in cui sarebbe bello potersi incontrare ci sono temi secondo Santori come i decreti sicurezza della democrazia digitale su cui vorremmo iniziare un’interlocuzione intanto al 8 marzo le sardine si riuniranno nuovamente non era per Non disperdere il patrimonio di questi mesi un’occasione anche per tracciare il futuro del Movimento Grazie nemici hanno collocato il tumore di Israele nella regione dell’Asia occidentale grande una minaccia permanente per i paesi della Regione lo ha detto la guida Suprema iraniana durante il suo sermone a Teheran ha poi definito Trump un pagliaccio e ha ribadito come l’iran abbia dato per il suo attacco del 8 gennaio per il quale oggi sono stati di correresoldati americani uno schiaffo in faccia agli Stati Uniti responsabili dell’assassinio del generale tue mani torniamo in Italia un medico un infermiere sono stati aggrediti nel reparto di pneumologia dell’ospedale San Giovanni di Dio sono stati picchiati dopo la morte di un paziente avvenuto in corsia due persone sono state denunciate intanto a Torino ci sarà vigilanza armata dal primo febbraio nel pronto soccorso della ASL ma deciso il commissario Picco insieme all’incremento preoccupante dell’aggressione nei confronti di operatori sanitari e degli utenti ultime notizie di cronaca in chiusura la mafia foggiana vuole assumere i nuovi assetti organizzativi più consolidati e fondati su strategia determinando in tal modo anche in ottica espansionistica la Ndrangheta così la dia nella relazione semestrale al parlamento descrive la mafia foggiana spiegando che anche in provincia si sta consolidando un’area grigia punto d’incontro tra mafiosi imprenditori liberi professionisti apparati della pubblica amministrazione una terra di mezzo dove affari illeciti illeciti tendono a incontrarsi a confonderci è tutto grazie per averci seguito le news e tornoprossima edizione

