Ultime Notizie Roma del 17-01-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale 17 gennaio Buongiorno abitazione da Francesco Vitali in studio nelle prossime settimane Dovremmo aprire un confronto con le regioni nelle prossime ore prima un tavolo tecnico per affrontare le questioni che hanno proposto a ferma speranza la quarta dose di vaccino anti covid e potrebbe riguardare i calci dice invece Locatelli possibile riconsiderare il sistema di colorazione delle regioni Siccome il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità dal prossimo mese si entrerà col Green passo comunque eccetto che nei essenziali del PD vince le elezioni suppletive di Roma col 59,43% dei voti subentrando a ieri alla camera ha votato solo il 11,3% di diventi diritto in Quirinale Berlusconi alla conta dei voti per la sua candidatura col centrodestra che studia una contromossa la morte di Sassuolo oggicommemorativa al Parlamento Europeo di Strasburgo presente anche draghi il caro energia e l’impennata dell’inflazione con la revisione del patto di stabilità il processo di ratifica Del Mes Di Unione Bancaria Saranno questi i principali argomenti della prima riunione del 2022 €3 gruppo convocato per oggi a Bruxelles sotto la Presidenza del ministro delle finanze irlandese da noi presente anche Franco Cina un più 4% del PIL del Quarto trimestre 2021 See You Down + 8,1 in programma oggi l’autopsia sul corpo di Fatima la bimba di 3 anni precipita da un palazzo del centro di Torino resta in carcere con l’accusa di omicidio colposo Il patrigno 32enne sempre oggi udienza di convalida del fermo del cinquantenne che in Puglia accoltellato un agricoltore 54enne credo lo l’infermiere che secondo lui ha causato la disabilità del figlio la Russia potrebbe spostare le sue armi nucleari non lontano dalle coste americane scrive New York Times Oggi è il primo anniversario del renegli Stati Uniti il Martin Luther King dei due giovani arrestati dalla polizia britannica in merito alla presa ortaggi nella Sinagoga in Texas Corea del Nord che trovato il quarto test Miss dell’anno lo sport nella 22esima giornata della Serie A di calcio finisce 00 la sfida al vertice tra Atalanta Inter a Bergamo mentre la Roma batte il Cagliari 1-0 all’Olimpico si procede 24 in casa contro Verona Venezia Empoli 1 1 oggi in campo Milan spezie Bologna Napoli alle 18:30 Fiorentina Genoa 20:45 Real Madrid di chi ha vinto la Supercoppa di Spagna iniziati domani di Australian Open e senza Djokovic espulso ieri da paese perché non vaccinato contro il covid numero uno al mondo del tennis è atterrato oggi a Dubai gli azzurri in campo stamattina nel primo Slam dell’anno con la Giorgia qualificata al secondo turno sci nuova Vittoria per la Brignone super G di giochi in sé E questa era l’ultima notiziaproseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa