Ultime Notizie Roma del 17-01-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora di emergenza covid in apertura si vedono segnali importanti di rallentamento dell’epidemia in Italia Ma la domanda se siamo arrivati al piccola risposta potrebbe essere il mio lo dice Nino cartabellotta della fondazione gimbe il caso di positività di tamponi molecolari è sceso mentre quello degli antigeni si è stabile intorno al 15% spiega questo è conseguenza del fatto che abbiamo situazioni differenziate da regione a regione alcune potrei aver già raggiunto il picco ovviamente aspettiamo che questo rallentamento Si consolidi anche perché in tanti sono tornati al lavoro e scuola da pochi giorni dopo le feste di Natale intanto Fabio Ciciliano componente del comitato tecnico-scientifico al CTS sostiene che ci accorgeremo del Picco quando questo sarà passato in questo momento si stanno registrando degli incrementi settimanali si sono ridotti rispetto agli incrementi delle settimane precedenti questo ci fa capire aggiunge che la curva sta cominciando a piegarsi e del redi somministrazioni settimanali Nella campagna vaccinale 4,5 milioni nella settimana 10 16 gennaio quota mai toccata finora in gran parte terza e doti Anche se le prime bambini dai 5 agli 11 anni compresi risalire dopo 93.000 di sabato ieri 72000 la fondazione gimbe fa notare che 542009 vaccinati ben 137000 x 50 e Questo significa che la definizione della qualche risultato lo ha determinato si vedono segnali di rallentamento dell’epidemia aggiungere Ma la curva dei decessi è capitata li testerò all’ultimo accedere Ora parliamo dei colori delle regioni durante l’emergenza l’Italia a colori e dobbiamo sistema utile condiviso con le regioni da fondamentale continuare in questo percorso condiviso spiega il Sottosegretario alla salute Andrea cotta credo che una riflessione basta essere assolutamente fatta perché è giusto davanti al 90% di italiani vaccinati dare prospettiva i cittadini il bollettino giornaliero nelle prossime settimane destinata a cambiare credo si tratti più di una scelta politica che di una scelta scientifica conclude il Sottosegretario non tempo in chiusura di una breve alle giornate di soleanticiclone che stavo leggendo in Italia dalle piogge dal freddo invernale aggiorni in contatti un suo allontanamento dall’Italia a favorire la riduzione di aria fredda dai Balcani fino a mercoledì l’atmosfera Sara stabile su tutte le regioni vi torneranno le nebbie sulle pianure e le nubi marittime lungo le coste tirreniche da giovedì poi i primi movimenti dell’ alta pressione verso i settori più settentrionali europei attiveranno 20 più migliori amici che copriranno il cielo su molte regioni anche con qualche pioggia su Toscana Umbria e poi su basso Tirreno questa situazione anticiperà li Ruggeri di aria fredda dai Balcani che nel corso di venerdì 21 interesserà moltissime regioni era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa