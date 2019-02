Ultime Notizie Roma del 17-02-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno domenica 17 febbraio spazio di informazione non è il solito voto sull’immunità di che casi si occupa l’articolo 68 della Costituzione sul quindi il MoVimento 5 Stelle sempre stato niente immunità niente insindacabilità sottolinea il blog dei 5 Stelle nel caso in cui invece la quotazione online sul caso Diciotti che avverrà domani dalle 10:00 alle 19:00 nella formulazione del quesito scelto per chiedere gli scritti di esprimersi viaggia ancora il ritardo dello sbarco della nave Diciotti per redistribuzione migranti nei vari paesi europei è venuto per la tutela di un interesse dello Stato segnando il si nega l’autorizzazione a procedere con il no di autorizzazione a procedere La senatrice pentastellata Paola Nugnes ironizza sul quesito votiamo No per dire sì mi ha spedito una conferma il ritiro delle truppe americane da latteuna vita del 100% sul califfato ma mette in guardia gli alleati europei in Gran Bretagna Francia Germania gli altri prendono i 800 Combattenti dell’isis che abbiamo catturato in Sicilia e li processino altrimenti saremo costretti a rilasciare e poi sottolinea che gli Stati Uniti non vogliono vedere questi Combattenti penetra dell’Europa abbiamo fatto e speso molto Ora tocca ad altri fare il lavoro che stanno fare se mi addormento da giovedì a domenica prossima alla L’uomo in Vaticano un incontro dei presidenti di tutte le conferenze episcopali sul tema della protezione dei Minori della Chiesa invito a pregare per questo appuntamento che ha voluto come Atto di forza e responsabilità pastorale davanti a una sfida urgente del nostro tempo le parole di Francesco appello lanciato dopo l’Angelus era l’ultima notizia per il momento le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa