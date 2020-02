Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studi si apre una settimana cruciale per le sorti del governo stasera vertice di maggioranza sulle riforme domani esecutivo La prova del Senato sulle intercettazioni non voglio nuove maggioranze assicura intanto Conte Di Maio ferma massima fiducia il premier Renzi parla di polemiche che invita alla pazienza e sala 1765 morti viaggi in Cina delle vittime legate al coronavirus dopo i 100 decessi registrati Ieri non dei nuovi casi sono 1993 giunta Intanto oggi a Pechino la missione congiunta di esperti internazionali guidata dallo MS stamani vertice per decidere come far rientrare gli italiani bloccati sulla nave da crociera in quarantena da 12 giorni in Giappone e oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli esteri europei discuteremo di una missione europea che avrà il compito di dare un segnale chiaro libera bloccato il flusso delle Armi afferma Di Maiostamani a Palazzo Chigi intanto tavolo su sicurezza-immigrazione Alan Ford ha ricevuto ieri mi ha chiamato zona Barca con 40 persone in fuga dalla Libia non sono contro l’aborto ma raccolgo l’allarme che arriva da tanti pronto soccorso se ti arriva la sesta interruzione di gravidanza significa che si sta sbagliando stile di vita ferma Salvini sardine ieri in Piazza a Roma contro le aspirazioni del leader della Lega sulla capitale contro i suoi decreti sicurezza 11 persone sono morte altre 25 rimaste ferite dopo che ieri un autobus che finisce in un burrone nel sud-ovest del Salvador incidente avvenuto vicino al villaggio di chi ti yupana circa 55 km a sud della capitale San Salvador su una strada nota per la sua pericolosità dovuta numerose e alle voragini che la delimitano un volo Alitalia partito da Roma è diretto a New York stato scritto ieri un atterraggio fuori programma dello Scalo Udinese di El trova causa di problemi creati a bordo da un passeggero indisciplinato all’atterraggio la polizia britannica ha arrestato l’uomo il volo ha ripreso la sua Rotta Sport neramappa di ritorno della Serie A di calcio la Lazio batte 21 all’Olimpico e sorpassa l’intera seconda posizione a meno 1 dalla Juventus che vince 2-0 a Torino col Brescia la Fiorentina Domina 51 in casa della Sampdoria una fermata 00 Udine Se solo Parma e Cagliari Napoli 0-1 stasera il posticipo Milan Torino per la serie B oggi chievo- Salernitana per il tennis fuma il quarto titolo ATP per Seppi che c’è il finale a New York 27 al britannico Edmond tutto buon proseguimento di ascolto

