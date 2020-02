Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in dura ancora la lotta al coronavirus nuovi casi sulla Diamond Princess nel stretta per 60 milioni di cittadini positivi 42400 americani evacuati dalla Dawn Princess Di Maio volo per italiani sulla nave che si trovano sulle navi da crociera Task Force del ministero 1,2 milioni di passeggeri controllate negli aeroporti presidente si sapeva dell’emergenza già dal 7 gennaio nel bella non uscire di casa Spallanzani anche il secondo test Nicolò è negativo e cambiamo argomento governo Conte Non cercano Le maggioranze ieri incontro tra dello Stato è presidente del consiglio precisazioni di Colle Palazzo Chigi sulle ricostruzioni sui giornali botta e risposta tra Bettini e faraone mentre Renzi scrive su Facebook giorni pieni di inutili volentiMatteo Salvini non chiude all’ipotesi di un sostegno della Lega un governo elettorale ovvero un esecutivo che abbia il compito di traghettare il paese verso elezioni anticipate in caso di crisi del governo Conte il la lega non partecipa mai a governi Arlecchino a giochini di Palazzo promette il segretario leghista smentendo ancora una volta le ricostruzioni di stampa sul possibili ribaltoni con Italia viva di Matteo Renzi Ma a chi gli chiede come si comporterebbe essere stato di crisi di governo la soluzione fosse quella di un esecutivo elettorale breve fino al voto politico anticipato risponde a sorpresa con un’apertura tutto quello che può portare alle elezioni il prima possibile mi interessa tutto quello che serve a campare Non mi interessa ha detto Salvini in piazza a Roma la richiesta abolire il DL sicurezza più di un migliaio di persone in piazza per la manifestazione delle sardine organizzata ieri a Roma in Piazza Santi Apostoli 24 fondatori bolognesi delle perline tra gli aderenti alla manifestazione lampi la casa internazionale delle donne Il Baobab Experience andiamo a chiudere con la borsa quella di Shanghaiapre la seduta in territorio positivo l’indice composit segna nelle prime battute in rialzo dello 0 27% a 2924,99 punti mentre quello di scienze 100 59% quota 1789,91 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa