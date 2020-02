Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo le tensioni nella maggioranza della settimana trascorsa per il termine Con te si preparano giorni intensi smentite da Palazzo Chigi Dal colle alcune ricostruzioni giornalistiche che hanno stupito il Quirinale e sono state negate dal governo il premier chiarisce non essere la ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo torna a parlare Liberty Italia viva Matteo Renzi sono giorni pieni di inutili polemiche ci dà Confucio la pazienza e potenza Ci vuole pazienza per portare le Pec In uno di questi giorni di Maio conferma la massima fiducia Conte e sale a 1765 morti il bilancio in Cina delle vittime legate al coronavirus dopo i 100 decessi registrati ieri non bei i nuovi sono 1993 la Cina intanto ha inasprito le restrizioni per combattere l’epidemia di Rubei a 60 milioni di persone è stato chiesto di non uscire da casa e l’uso di auto private è stato vietato si prova a placare le polemichericordando di essere in prima linea da gennaio il ministro Di Maio annuncia che partirà un volo per recuperare gli italiani a bordo della Diamond Princess in Giappone dalla quale sono già stati evacuati gli americani e saranno portati via pubblicità di Italia Canada Corea del Sud un Kong e Taiwan Torchio Cancella le cerimonia per i 60 anni dell’ imperatore naruhito l’ONU lancia l’allarme sulla Libia dove rileva la situazione resta molto preoccuparti perché non alcuni segnali positivi la popolazione continua a soffrire la situazione economica continua a deteriorarsi età cena rata dal blocco del petrolio oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli esteri europei Di Maio chiede una missione dell’Unione Europea per tenere il punto sulle Borgo delle Armi bloccando l’ingresso delle armi in Libia hanno scelto Roma le sardine per ricordare al governo la richiesta di cancellare i decreti sicurezza e come l’Emilia Romagna per contrastare le aspirazioni dei leader della Lega Salvini anch’esso nella capitale per aprire la campagna elettorale per scalzare la giunta raggi e battere sul tempo di alleati del centrodestra le sardine hanno manifestato ieri nella stessail governo precedente aveva ospitato il MoVimento 5 Stelle Salvini shock sull’aborto e incivile se ne fai 7 usi il Pronto Soccorso come un Bancomat senza pagare una lira come soluzione uno stile di vita sbagliato 11 persone sono morte altre 25 rimaste ferite dopo che ieri un autobus è finito in un burrone nel sud-ovest di El Salvador l’incidente avvenuto vicino al villaggio di chi trupan circa 55 chilometri a sud-ovest della capitale San Salvador su una strada nota per la sua pericolosità dovuta numerose curve a lavorare finché la verità l’economia giapponese e segna la peggiore contrazione in 6 anni a causa della pressione per la spesa per consumi e fenomeni avversi dal maltempo nel periodo da ottobre a dicembre il calo è stato del 2% rispetto alle previsioni di una pressione dello 06 su base annua lizzate il declino del 7% oltre le Stime di 138 con una diminuzione dei consumi nel Quarto trimestre del 29 x 100 cm e rallentamento dell’export degli investimenti aziendali la correzione Segna una battuta d’arresto per la terza economia mondiale quattro trimestri consecutivi di espansioneAlitalia partito da Roma è diretto a New York è stato costretto ieri un atterraggio fuori programma nello Scalo londinese li hai altro a causa di problemi creati a bordo di un passeggero indisciplinato all’atterraggio la polizia britannica ha l’uomo e la sua Rotta parliamo di scuola diplomati magistrali è stato chiamato in causa il ministro Azzolina si continua a parlare della questione legate diplomati magistrali c’è da registrare la posizione assunta da ANIEF sindacato Infatti hai intenzione di andare avanti con i ricorsi oltre a una campagna informativa a favore di chi è interessato sentiamo il presidente lo Pacifico che ancora non so se ti ho detto di confronto condono ministro c’è il tema dei diplomati magistrali Un tema che era presente tra gli elementi della tavola che sarebbero dovuti attivare nel primo accordo fatto dal premier premier Conte nel suo primo governo e d’aprileOrazio un secondo governo alla sua guida ma intanto dei diplomati magistrali non se ne parla più ne parlano però è giudice che non sia stato già alcune udienze tra giugno e luglio ne ha parlato e lei per quest’anno Ancora una volta la continuità didattica nelle sentenze escono dopo il 10 settembre tutto questo però non basta non basta perché continuiamo ad avere più di 7000 ma penso non errori hanno superato l’anno di prova e non si capisce perché devono essere licenziate fare un nuovo percorso un concorso ordinario per poter poi essere assunti o Alfredo Mantini regione per poter esserci è importante Quindi come ANIEF il ministro chiede all’avvocatura dello stato un parere Pro veritate un parere affinché sia possibile confermare quelli che hanno superato l’anno di prova perché bisogna ricordare che siete nei ruoli della scuola dopo il superamento dell’anno di prova e non dopo aver vinto

