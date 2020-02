Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli fai passeggiare i contagiati a bordo della Diamond Princess sembrerebbe ci sia un nostro connazionale che però è partito col volo americano perché è residente in America sposato una donna americana aspettiamo ancora conferma lo ha detto Stefano verrecchia Capo dell’Unità di crisi della Farnesina ad Agorà Rai 3 verrecchia ha sottolineato che sarebbe il primo caso di un italiano come già in volo per l’America mentre fra i connazionali di cui ci dobbiamo occupare noi non risulta al momento alcun conteggiato la Presidenza del Consiglio smentisce tutte le ricostruzioni e parte questa mattina giornali relative alle presunte intenzioni delle presidenze Giuseppe Ponte si chiarisce che il presidente non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quelle che attualmente sostengono il governo Conte impegnicon i tavoli di lavoro per l’agenda di governo 2023 tavoli a cui partecipano tutte le forze di maggioranza Italia viva inclusa l’unico pensiero del presidente rilanciare l’azione di governo per far partire le tante riforme che il paese aspetta Lo si legge in una nota la borsa di Milano apre in rialzo l’indice MIB avanza dello 0,38% di 4968 punti le borse asiatiche chiudono contrastate con la Cina che Vorrei recuperare le perdite causate dai timori per il coronavirus e toc dopo la brusca frenata del PIL giapponese nella IV trimestre in rosso il Nikkei che perde lo 0,69 % chiudiamo con il tennis Andrea non riesce a conquistare il IV trofeo ATP perdendo in finale a New York contro Kyle Edmund il tennista altoatesino numero 98 al mondo ha ceduto al britanniconumero 62 in 27 terminati con il punteggio 7561 ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

