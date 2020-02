Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli Apri con la cronaca da Porto Sant’Elpidio fermo il corpo di un uomo di circa 30 anni con profondi segni di arma da taglio per la schiena è stato trovato Stamani in via Strada pescolla a Porto Sant’Elpidio in una zona di campagna a lanciare l’allarme all’alba è stato un passante sul luogo sono arrivati il 118 Ei carabinieri che indagano per omicidio non è ancora chiaro Se l’uomo è stato identificato sia stato ucciso sul luogo del ritrovamento o sei suo corpo sia stato abbandonato la via è stata chiusa per delimitare la zona e per noi trendy accertamenti di polizia Poi passeggiare i contagiati a bordo della Diamond Princess sembrerebbe che ci sia un nostro connazionale che però è partito col volo americano Perché arrivi Davide in America è sposato con una donna americanaancora conferme lo ha detto Stefano verrecchia Capo dell’Unità di crisi della Farnesina ad Agorà Rai 3 tra poco alla casa internazionale delle donne Perché l’unica è scesa incivile e mettere in discussione i diritti delle donne così su Twitter il segretario PD Nicola Zingaretti Dopo le parole di Matteo Salvini sull’aborto Pazzesco Con tutti i problemi che ci sono in Italia qual è la loro priorità smantellare i decreti sicurezza più protezioni umanitarie tempi più rapidi per dare la cittadinanza stop alle multe per lo MG stop alla confisca delle navi pensano di fare un aspetto Salvini faranno solo il male del paese lo scrive su Twitter Facebook il leader della Lega Matteo Salvini nell’aula della camera l’esame del decreto legge milleproroghe il prode in assemblea dopo i ripetuti rinvii dovuti al protrarsi dell’esame in commissione oggi non sono previste votazioni per cui in aula ci sono pochi deputati a seguire il dibattito questoalle 13 e comunque prevedibile che nel pomeriggio il governo ponga la questione di fiducia sul provvedimento che deve ancora essere esaminato Dal Senato e scade a fine mese il volo Alitalia diretto da Roma New York è stato costretto ad un atterraggio fuori programma nello Scalo londinese di Heathrow a causa dei problemi creati a bordo un passeggero indisciplinato non appena atterrato la polizia britannica ha arrestato l’uomo il volo ha ripreso la sua Rotta per gli Stati Uniti lo si apprende dai media britannici ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa