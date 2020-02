Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli Questo è un governo Dov’è il PD si è molto appiattito sulle posizioni del MoVimento 5 Stelle il PD si sta consegnando un po’ bullismo che francamente non credo farà bene A questo paese così il ministro per l’agricoltura esponente l’Italia viva Teresa Bellanova risolto il giallo della morte di un anziano abbandonato l’altra notte lungo la strada nei pressi dell’Ospedale Civile di Benevento con l’ausilio delle immagini di un impianto di videosorveglianza presente in zona gli uomini della squadra mobile di Benevento sono riusciti a identificare il cadavere che al momento del ritrovamento indossava un pigiama ed era avvolto in una coperta rinvenuto dal i giovani fa tanti si tratta di Mario Rocco Castellano 84 anni di Grottaminarda Avellino le indagini coordinate dalla Procura di Benevento oretta da Aldo Policastroanche portato al fermo di una donna di 64 anni di gioia in provincia di Salerno che da 12 anni ha coltiva l’uomo e della sua convivente la donna è stata sottoposta a Fermo di polizia giudiziaria in quanto iniziata del delitto per abbandono di persone noi o incapaci seguito la morte ha conquistato nel corso dell’interrogatorio che l’uomo è morto in casa per cause naturali a Grottaminarda nel pomeriggio di sabato i 1450 lavoratori di Air Italy la compagnia messa in liquidazione in Bonis degli azionisti faranno sentire la loro voce nel corso di assemblee programmate Olbia e Malpensa le organizzazioni sindacali di categoria di CGIL CISL e UIL chiedono ai soci di trovare una soluzione che consenta alla compagnia di poter proseguire l’attività Banca Centrale cinese ha immesso liquidità con la linea di credito ha un anno da 200 miliardi di One circa 30 miliardi di dollari al Tasso del 3 15% ribassata dal precedente325 Alpine di allentare le pressioni sulle imprese provate dagli effetti dell’epidemia della coronavirus debutta in vetta alla classifica del Box Office italiano gli anni più belli di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino Michela Ramazzotti Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria ed Emma Marrone l’incasso è di 2 milioni 898000 in 4 giorni con una media di €3545 su 817 sale ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa