Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberto Ceccarelli migliorano le condizioni generali della coppia di cinesi positivi al coronavirus ricoverati nell’ospedale Spallanzani secondo il nuovo Bollettino medico e due cittadini cinesi provenienti dalla città di One confermati l’infezione del nuovo coronavirus se continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva dell’Istituto sono stabili e in progressivo miglioramento le condizioni generali di entrambi e Nicolò lo studente diciassettenne Bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e ora ricoverato lo Spallanzani continua a essere in buone condizioni di salute ragazzo Frozen bollettino continua ad essere sereno e di ottimo umore i tamponi naso faringe effettuati nella giornata del 15 al 16 febbraio sono risultati negativi le autoritàla Cambogia è l’armatore della nave da crociera americana westerdam si sono messi Sulle tracce degli oltre 1200 passeggeri sbarcati ieri dalla nave dopo che è un’anziana donna statunitense scesa dalla nave risultato affetta da coronavirus alcuni di essi sono nella capitale dove si sottoporranno a test coronavirus Ma altri avrebbero già lasciato la Cambogia sarebbero sbarcati su voli commerciali per rientrare nei rispettivi paesi un sarto cinese che lavora a Foggia da poco rientrato dalla Cina ha scelto di chiudere l’attività commerciale per 15 giorni per tranquillità di tutti con un cartello sulla saracinesca del suo negozio ha avvisato la clientela sono rientrato in Italia il giorno 6 Febbraio 2020 ma per Maggiore tranquillità di tutti riapro il 21 febbraio dopo 11 giorni di permanenza in casa a presto non metto in discussione il principio ma bisogna combattere gli abusi parlate con i mediciSalvini il nostro compito è prevenire l’aborto non è un sistema contraccettivo così Matteo Salvini Torna sulla polemica sull’aborto nel corso degli Stati Generali della legge la vita davanti a sé il film con il premio Oscar Sophia Loren e sarà in esclusiva su Netflix diretto dal figlio dell’attrice Edoardo Ponti e scritto da Ugo Chiti e dallo stesso Ponte il film La seconda parte del 2020 in tutto il mondo accanto a Sofia Loren fanno parte del cast Ibrahim e Renato Carpentieri Massimiliano Rossi interpreta Madame Rosa un superstite dell’olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute nel tuo modesto appartamento a Bari ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa