Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 17 febbraio in Giuliano Ferrigno politica in apertura adesso non fatti le tensioni nella maggioranza All’inizio di una settimana cruciale per le sorti del Governo il premier Giuseppe Conte chiarisce di non essere in cerca di una nuova maggioranza e di glissa sull’ipotesi che ti cerchi un gruppo di responsabili per sostenere l’esecutivo sta lavorando la verifica sui contenuti Mi cerchi Tel Aviv però non c’è nessuna prescrizione Bellanova accusa il PD di essersi appiattito sulle posizioni del MoVimento 5 Stelle faraone attacca vogliono sostituirsi facciamo pure noi non mandiamo i nostri cervelli all’ammasso Il ministro Provenzano replica Matteo Renzi la chiarezza la deve chiedere a se stesso in Gran Bretagna ancora emergenza nelle contee dell’Inghilterra sud-occidentale centrale del Galles meridionale le più colpite dalla tempesta Dennis abbattutasi sul paese come su altre nazioni europee Nel weeka pochi giorni di distanza da un altro e violenta perturbazione denominata sarà la coda della bufera segnata da 20 meno forti ma da piogge torrenziali più intense ha causato straripamenti di corsi d’acqua in un la cronaca un settantenne è stato arrestato a Bologna con l’accusa di avere picchiato e accoltellato a morte l’anziana madre nell’appartamento di edilizia popolare in via Nullo periferia dove entrambi abitavano Infatti è successo a Bologna nelle primo pomeriggio di ieri È la donna 86 anni inizialmente ricoverato in ospedale con vari tipi di una ferita Darma da taglio la donna è deceduta durante la notte in chiusura un neonato che avrebbe compiuto 2 mesi proprio oggi è morto a Pisa a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale ieri pomeriggio il bimbo viaggiava nell’auto dei familiari coinvolte in un tamponamento fra almeno tre vetture la polizia municipale sta facendo gli accertamenti ma secondo una ricostruzione a determinare le gravi ferite al piccolo stato uno scoppio dell’ airbag esploso nell’urto che la bambina era nell’ovetto messo sul sedile del passeggero anteriore ed è stato investitodeflagrazione Grazie per averci seguito lendinuso attorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa